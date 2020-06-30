Дети с болезнями органов дыхания смогут пройти реабилитацию в Приморье

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Больница Приморья первой на Дальнем Востоке получила лицензию на оказание реабилитационной помощи детям, подверженным частым заболеваниям органов дыхания, у которых был контакт с больными туберкулезом.

Отделение медицинской профилактики и консультативной диагностики детской туберкулезной больницы Приморья, на базе которой будет проводится реабилитация, находится в санаторной пригородной зоне Владивостока, так что у детей есть возможность регулярных прогулок на свежем воздухе. Юные пациенты находятся в отделении от двух недель до трех месяцев, где им предоставляется лечебное шестиразовое питание с разнообразным меню, сообщает Министерство здравоохранения края.

"Среди медицинских средств оздоровления и реабилитации особенно хочется отметить магнитотурботрон, галокамеру, стабилоплатформу, тредмил. У нас хорошо оборудованный зал лечебной физкультуры с инструкторами ЛФК. Только у нас в больнице дети могут заниматься оздоровительной верховой ездой — иппотерапией", — отметил главный врач медучреждения Юрий Селютин.

Как правило, пациентами больницы становятся дети, которые были направлены к фтизиатру после проведения туберкулинодиагностики в поликлинике по месту жительства по нарастанию реакции Манту или при появлении положительной пробы с "Диаскинтестом" (препаратом, с помощью которого проводится исследование на наличие иммунитета к микобактериям туберкулеза. — Прим. ред.).

"Если у данной категории детей есть отклонения от реакции на туберкулинодиагностику, в дальнейшем обследование проходит уже в отделении медицинской профилактики и консультативной диагностики", – поясняет заведующая отделением Алина Моляр.

В отделении детям проводится комплексное обследование, которое включает в себя осмотр специалистами — педиатром, отоларингологом, детским хирургом, неврологом, кардиологом, пульмонологом и фтизиатром. Также пациенты проходят компьютерную томографию легких и, при необходимости, бронхоскопию и фиброгастродуоденоскопию.

Реабилитационный комплекс юным пациентам назначается по результатам обследования, после установления диагноза. Стоит отметить одно важное преимущество отделения: состояние здоровья ребенка оценивается комплексно, что позволяет профилактировать не только туберкулез, но и различные соматические заболевания.

Алина Моляр уточняет, что в случае необходимости проведения профилактического лечения с приемом противотуберкулезных препаратов врачи в отделении в течение двух-трех недель подбирают терапию, контролируют ее переносимость анализами, наблюдают за ребенком. При выписке ребенка направляют под наблюдение участкового фтизиатра, который может продолжить лечение амбулаторно.

Отмечается, что в мае этого года в отделении на 120 коек начался ремонт и благоустройство территории, обновление спортзала и фасадов зданий. В данный момент в палатах уже заменены кровати и матрасы, поставлены новые тумбочки и шкафы для одежды. В палатах пациенты располагаются​ по четыре-пять человек.

Также предусмотрена возможность нахождения в отделении мам для ухода за детьми — оборудовано отдельное крыло на этаже, где есть комната отдыха для родителей.