Ректор МФЮА объяснил высокую явку на электронном голосовании по поправкам

В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Высокая явка на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ связана с развитием цифровизации и удобными сервисами, которые исключают риски, связанные с опасной эпидемиологической ситуацией, считает ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.

"Многочисленные цифровые сервисы давно стали привычными для москвичей. Особенно ярко это проявилось в период самоизоляции, когда в Москве на порядок выросло число услуг, оказываемых онлайн", - сказал РИА Новости Забелин.

Он напомнил, что сайте mos.ru зарегистрировано более 9 миллионов граждан. По мнению юриста, залогом успешного внедрения электронного формата в электоральный процесс стали навыки жителей города к использованию уже апробированных сервисов mos.ru, а также "доступность и надежность цифровых систем города".

"Для сравнения, в 2019 году в ходе выборов в Мосгордуму в трех избирательных округах Москвы из 11 200 зарегистрированных на онлайн-голосование новым способом проголосовали 10 200 человек. За два неполных дня общероссийского голосования по поправкам онлайн проголосовало почти в 70 раз больше москвичей - более 700 000 человек. Популярность системы дистанционного электронного голосования во многом объясняется еще и тем, что в период сохраняющейся эпидемиологической угрозы она полностью исключает возможность заражения COVID-19", - отметил ректор МФЮА.

Говоря о рисках электронного голосования, Забелин отметил, что за год удалось устранить выявленные в ходе тестирований уязвимости системы дистанционного электронного голосования.

"В результате программное обеспечение, приведенное в соответствие с требованиями ЦИК и Мосгоризбиркома, гарантировало прозрачность и защищенность процедуры. Уже в ходе общероссийского голосования МГИК (Мосгоризбирком)... дополнительно вручную проверил реестр электронных избирателей... Смысл ручной проверки заключался в том, чтобы электронные избиратели не могли голосовать дважды: онлайн и на самих избирательных участках", - сказал собеседник агентства.