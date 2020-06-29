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Ректор МФЮА объяснил высокую явку на электронном голосовании по поправкам
Высокая явка на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ связана с развитием цифровизации и удобными сервисами, которые исключают риски, связанные... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-30T20:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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РИА Новости
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60
общество

Ректор МФЮА объяснил высокую явку на электронном голосовании по поправкам

20:33 29.06.2020 (обновлено: 20:38 30.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Высокая явка на электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ связана с развитием цифровизации и удобными сервисами, которые исключают риски, связанные с опасной эпидемиологической ситуацией, считает ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.
"Многочисленные цифровые сервисы давно стали привычными для москвичей. Особенно ярко это проявилось в период самоизоляции, когда в Москве на порядок выросло число услуг, оказываемых онлайн", - сказал РИА Новости Забелин.
Он напомнил, что сайте mos.ru зарегистрировано более 9 миллионов граждан. По мнению юриста, залогом успешного внедрения электронного формата в электоральный процесс стали навыки жителей города к использованию уже апробированных сервисов mos.ru, а также "доступность и надежность цифровых систем города".
"Для сравнения, в 2019 году в ходе выборов в Мосгордуму в трех избирательных округах Москвы из 11 200 зарегистрированных на онлайн-голосование новым способом проголосовали 10 200 человек. За два неполных дня общероссийского голосования по поправкам онлайн проголосовало почти в 70 раз больше москвичей - более 700 000 человек. Популярность системы дистанционного электронного голосования во многом объясняется еще и тем, что в период сохраняющейся эпидемиологической угрозы она полностью исключает возможность заражения COVID-19", - отметил ректор МФЮА.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 20:24Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин заявил о востребованности электронного голосования
Говоря о рисках электронного голосования, Забелин отметил, что за год удалось устранить выявленные в ходе тестирований уязвимости системы дистанционного электронного голосования.
"В результате программное обеспечение, приведенное в соответствие с требованиями ЦИК и Мосгоризбиркома, гарантировало прозрачность и защищенность процедуры. Уже в ходе общероссийского голосования МГИК (Мосгоризбирком)... дополнительно вручную проверил реестр электронных избирателей... Смысл ручной проверки заключался в том, чтобы электронные избиратели не могли голосовать дважды: онлайн и на самих избирательных участках", - сказал собеседник агентства.
"Те редкие случаи, когда избиратели утверждали, что смогли проголосовать дважды, в любом случае будут учтены единожды", - пояснил юрист.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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