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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573654015.html
МГИК попросили признать недействительными бюллетени на одном из участков
Московский общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ обратился в Мосгоризбирком с просьбой признать бюллетени на... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-30T00:02
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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илья массух, мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

МГИК попросили признать недействительными бюллетени на одном из участков

23:50 29.06.2020 (обновлено: 00:02 30.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУрна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ обратился в Мосгоризбирком с просьбой признать бюллетени на одном участке недействительными после обращения москвича о том, что за него кто-то проголосовал, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя штаба Вадим Ковалев.
Ранее руководитель штаба Илья Массух заявил, что в штаб поступил сигнал, что на участке 1403 гражданин заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. На место отправили группу разбора.
"В связи с подтверждением информации 29 июня 2020 года об ошибочных записях в списках участников голосования, проголосовавших вне помещения для голосования, включенных в список участников голосования на участке для голосования № 1403, общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве рекомендует признать все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете, недействительными", - сообщил Ковалев.
Кроме того, штаб рекомендует МГИК рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.
Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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