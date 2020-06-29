МГИК попросили признать недействительными бюллетени на одном из участков

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции РФ обратился в Мосгоризбирком с просьбой признать бюллетени на одном участке недействительными после обращения москвича о том, что за него кто-то проголосовал, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя штаба Вадим Ковалев.
Ранее руководитель штаба Илья Массух заявил, что в штаб поступил сигнал, что на участке 1403 гражданин заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. На место отправили группу разбора.
"В связи с подтверждением информации 29 июня 2020 года об ошибочных записях в списках участников голосования, проголосовавших вне помещения для голосования, включенных в список участников голосования на участке для голосования № 1403, общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве рекомендует признать все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете, недействительными", - сообщил Ковалев.
Кроме того, штаб рекомендует МГИК рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.