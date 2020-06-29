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Источник: в Мексике задержали обвиняемого в исчезновении 43 студентов
Агенты федеральной прокуратуры задержали члена мексиканской преступной группировки Guerreros unidos, обвиняемого в организации исчезновения 43 студентов... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:41
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мексика, в мире

Источник: в Мексике задержали обвиняемого в исчезновении 43 студентов

23:41 29.06.2020
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© AP Photo / Rashide FriasМексиканские военные
Мексиканские военные
© AP Photo / Rashide Frias
Мексиканские военные. Архивное фото
МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Агенты федеральной прокуратуры задержали члена мексиканской преступной группировки Guerreros unidos, обвиняемого в организации исчезновения 43 студентов педучилища из города Айотсинапа в 2014 году, сообщил РИА Новости источник в генеральной прокуратуре Мексики.
"Подтверждаю арест Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо в прошлую среду (23 июня) силами сотрудников генеральной прокуратуры в исполнение ордера на арест за участие в организованной преступной деятельности", - сказал собеседник агентства.
Арест произошел в муниципалитете Метепек к северо-западу от Мехико, после чего обвиняемый был перемещен в тюрьму строгого режима Альтиплано, сказал сотрудник генпрокуратуры на условиях анонимности.
За информацию, которая поможет арестовать Касаррубиаса, генеральная прокуратура предлагала вознаграждение в размере 1,5 миллиона песо (около 65 тысяч долларов). Задержанный является одним из трёх братьев Сальгадо Касаррубиас, основавших преступную организацию Guerreros Unidos - осколок уничтоженного наркокартеля братьев Бельтран.
Членам этой группировки сотрудники муниципальной полиции передали похищенных в сентябре 2014 года студентов. Впоследствии некоторые из бандитов признались, что убили молодых людей и сожгли их тела на мусорной свалке в муниципалитете Кокула, который граничит с городом Игуала в штате Герреро.
Во вторник, 30 июня, основатель Guerreros Unidos предстанет перед судом для определения законности его задержания.
В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Абарка, его супруга и многочисленные полицейские чины, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений, ситуацию усугубили процессуальные нарушения следователей, благодаря которым на свободе оказались почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.
Указатель на Игуалу на трассе в Мексике. Архивное фото
3 декабря 2018, 20:03
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