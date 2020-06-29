Источник: в Мексике задержали обвиняемого в исчезновении 43 студентов

"Подтверждаю арест Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо в прошлую среду (23 июня) силами сотрудников генеральной прокуратуры в исполнение ордера на арест за участие в организованной преступной деятельности", - сказал собеседник агентства.

За информацию, которая поможет арестовать Касаррубиаса, генеральная прокуратура предлагала вознаграждение в размере 1,5 миллиона песо (около 65 тысяч долларов). Задержанный является одним из трёх братьев Сальгадо Касаррубиас, основавших преступную организацию Guerreros Unidos - осколок уничтоженного наркокартеля братьев Бельтран.

В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Абарка, его супруга и многочисленные полицейские чины, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений, ситуацию усугубили процессуальные нарушения следователей, благодаря которым на свободе оказались почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.