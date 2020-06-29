Специалисты объяснили активность комаров в Москве

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Популяция и агрессия комаров находятся в рамках обычного, активность заметна, потому что в июне их сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Популяция и агрессия комаров находятся в рамках обычного, активность заметна, потому что в июне их сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды

"Погода, которая сейчас стоит в столичном регионе, благоприятна для активного размножения комаров - тепло и влажно. В июне сезон комаров, поэтому заметна их активность. А с середины июля их поменьше будет, но будет сезон оводов и слепней. После самоизоляции ничего сверхъестественного замечено не было: и популяция, и агрессия - в рамках обычного", - рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов Мосприроды, комары могут питаться нектаром цветов, поэтому без человека они не голодают.

"Многие виды комаров являются переносчиками различных болезней, но в Москве Подмосковье опасаться укусов комаров в этом плане не стоит. Однако аллергикам надо быть осторожными, поскольку укус комара может вызвать аллергическую реакцию", - рассказала заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, ее слова цитируют в пресс-службе.

Специалисты уточняют, что при всей "нелюбви" к комарам стоит помнить, что они, как и другие живые организмы, играют существенную роль в экосистемах. В пищевой цепи они являются пищей для многих птиц, летучих мышей, рыб, рептилий и амфибий, черепах, ящериц и змей. Кроме того, комары опыляют некоторые виды растений.