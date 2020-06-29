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Специалисты объяснили активность комаров в Москве
Популяция и агрессия комаров находятся в рамках обычного, активность заметна, потому что в июне их сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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РИА Новости
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60
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мосприрода, москва, московская область (подмосковье)

Специалисты объяснили активность комаров в Москве

23:32 29.06.2020
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© Фото : lksuperboyКомар
Комар
© Фото : lksuperboy
Комар. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Популяция и агрессия комаров находятся в рамках обычного, активность заметна, потому что в июне их сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
"Погода, которая сейчас стоит в столичном регионе, благоприятна для активного размножения комаров - тепло и влажно. В июне сезон комаров, поэтому заметна их активность. А с середины июля их поменьше будет, но будет сезон оводов и слепней. После самоизоляции ничего сверхъестественного замечено не было: и популяция, и агрессия - в рамках обычного", - рассказали в пресс-службе.
Комар
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По словам специалистов Мосприроды, комары могут питаться нектаром цветов, поэтому без человека они не голодают.
"Многие виды комаров являются переносчиками различных болезней, но в Москве и Подмосковье опасаться укусов комаров в этом плане не стоит. Однако аллергикам надо быть осторожными, поскольку укус комара может вызвать аллергическую реакцию", - рассказала заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, ее слова цитируют в пресс-службе.
Специалисты уточняют, что при всей "нелюбви" к комарам стоит помнить, что они, как и другие живые организмы, играют существенную роль в экосистемах. В пищевой цепи они являются пищей для многих птиц, летучих мышей, рыб, рептилий и амфибий, черепах, ящериц и змей. Кроме того, комары опыляют некоторые виды растений.
"Считается, что у комаров существуют некие "вкусовые" предпочтения относительно того, как они "выбирают", кого укусить. По мнению ученых, это определенная группа крови, количество выдыхаемого углекислого газа, физическая активность, повышающая выделения пота и температуру, и даже цвет одежды. Однако существующие в том числе и природные репелленты смогут защитить вас от этих назойливых насекомых. Считается, что эфирные масла творят чудеса - всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой. Запах сушеной ромашки или мяты разрушает нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища; а всего несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят вас от комаров как минимум на 10 часов", - цитируют в пресс-службе слова Струковой.
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