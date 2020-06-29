Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573653741.html
Источник назвал сроки принятия рекомендации по открытию границ ЕС
Совет ЕС запустил письменную процедуру по утверждению рекомендации относительно открытия внешних границ Евросоюза, ее завершение ожидается к полудню 30 июня,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
совет ес
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:74:3074:1803_1400x0_80_0_0_04a9dcb0751f78213b4f04c0d024b10b.jpg
https://ria.ru/20200606/1572565780.html
https://ria.ru/20200623/1573393403.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:74:3074:1803_1400x0_80_0_0_04a9dcb0751f78213b4f04c0d024b10b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_144:0:2873:2047_1400x0_80_0_0_496a35ca78ea3d068cd14bffc55045ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_579:0:2626:2047_1400x0_80_0_0_f25e81ac2c61ab3890695f320833dee4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, совет ес, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Источник назвал сроки принятия рекомендации по открытию границ ЕС

23:29 29.06.2020
11935
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС запустил письменную процедуру по утверждению рекомендации относительно открытия внешних границ Евросоюза, ее завершение ожидается к полудню 30 июня, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Речь идёт о рекомендации касательно постепенного снятия ограничений на путешествия в Евросоюз для резидентов третьих стран, пояснил собеседник агентства.
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
6 июня, 15:26Распространение нового коронавируса
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Ранее в июне Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза начать постепенно открывать внешние границы для жителей третьих стран с 1 июля. Она, в частности, предложила договориться об общем списке третьих государств, по которым ограничения на въезд в союз могут быть сняты с этой даты. ЕК, помимо прочего, рекомендовала открыть внешние границы ЕС для жителей тех третьих государств, которые открывают свои границы для ЕС. ЕК предлагала включить в этот список страны Западных Балкан.
Как сообщало агентство AFP, в предложенный список стран, из которых можно будет посещать Европу в июле и который проходит согласование государствами ЕС, входят Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
"Сегодня была запущена письменная процедура. Крайний срок для ответов (стран ЕС - ред.) - полдень завтрашнего дня", - сообщил источник.
Аэропорт Мадрида
23 июня, 22:19Распространение нового коронавируса
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для граждан России и США
Письменная процедура - это один из вариантов согласования решений стран ЕС на уровне союза. В данном случае, рекомендация будет принята, если ее поддержит квалифицированное большинство государств союза. "Никогда нельзя быть уверенным (в окончательном решении), пока процедура (согласования) не завершена, необходимо иметь это финальное подтверждение в письменной форме", - отметил источник.
Однако в любом случае, здесь речь идёт о рекомендации, - "это юридический инструмент, однако он не имеет юридически обязывающей силы" для государств союза, добавил собеседник агентства.
В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения нового коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.
Решения по своим границам государства ЕС принимают самостоятельно на национальном уровне, однако Еврокомиссия рекомендовала скоординированный подход к этому вопросу в условиях пандемии COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
7433010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Совет ЕСЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Вид с набережной на Гонконг
Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Премьер-министр Косово Хашим Тачи
Президент Косово готов уйти в отставку из-за обвинений в преступлениях
Бортпроводница отрабатывает действия по спасению людей во время нештатных ситуаций на лайнере
Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя пить в самолете
Кадр из клипа группы Ногу Свело Дышать!
Группа "Ногу свело" выпустила клип на песню "Дышать!"
Наручники
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает в СБ ООН в связи с планами израиля по аннексии палестинских земель
Израильский эксперт оценил последствия аннексии территорий Палестины
Яичница с сосисками
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Главе СК доложат о проверке по нападению алабая на женщину в Подмосковье
Полиция с изъятыми у контрабандистов мешками янтаря перед зданием Министерства внутренних дел в Киеве
Ровенская народная республика. Контролирует ли Киев запад Украины
Телефон с приложением Tik Tok
В Индии запретили TikTok и WeChat
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Белый дом рассказал конгрессменам про "сговор" России с "Талибаном"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
07:01Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
Лента новостейМолния