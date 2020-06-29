Источник назвал сроки принятия рекомендации по открытию границ ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС запустил письменную процедуру по утверждению рекомендации относительно открытия внешних границ Совет ЕС запустил письменную процедуру по утверждению рекомендации относительно открытия внешних границ Евросоюза , ее завершение ожидается к полудню 30 июня, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Речь идёт о рекомендации касательно постепенного снятия ограничений на путешествия в Евросоюз для резидентов третьих стран, пояснил собеседник агентства.

Ранее в июне Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза начать постепенно открывать внешние границы для жителей третьих стран с 1 июля. Она, в частности, предложила договориться об общем списке третьих государств, по которым ограничения на въезд в союз могут быть сняты с этой даты. ЕК, помимо прочего, рекомендовала открыть внешние границы ЕС для жителей тех третьих государств, которые открывают свои границы для ЕС. ЕК предлагала включить в этот список страны Западных Балкан.

Как сообщало агентство AFP, в предложенный список стран, из которых можно будет посещать Европу в июле и который проходит согласование государствами ЕС, входят Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

"Сегодня была запущена письменная процедура. Крайний срок для ответов (стран ЕС - ред.) - полдень завтрашнего дня", - сообщил источник.

Письменная процедура - это один из вариантов согласования решений стран ЕС на уровне союза. В данном случае, рекомендация будет принята, если ее поддержит квалифицированное большинство государств союза. "Никогда нельзя быть уверенным (в окончательном решении), пока процедура (согласования) не завершена, необходимо иметь это финальное подтверждение в письменной форме", - отметил источник.

Однако в любом случае, здесь речь идёт о рекомендации, - "это юридический инструмент, однако он не имеет юридически обязывающей силы" для государств союза, добавил собеседник агентства.

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения нового коронавируса. С 15 июня европейские страны сняли большинство ограничений на перемещение внутри ЕС.

Решения по своим границам государства ЕС принимают самостоятельно на национальном уровне, однако Еврокомиссия рекомендовала скоординированный подход к этому вопросу в условиях пандемии COVID-19.