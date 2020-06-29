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США прекратят поставки оборонной продукции в Гонконг
США с понедельника прекращают поставки оборонной продукции и оборудования двойного назначения в Гонконг, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:55
майк помпео
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, гонконг, сша, в мире

США прекратят поставки оборонной продукции в Гонконг

23:21 29.06.2020 (обновлено: 23:55 29.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США с понедельника прекращают поставки оборонной продукции и оборудования двойного назначения в Гонконг, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении госдепартамента, а также (экспорт) секретных технологий двойного назначения, находящихся в ведении министерства торговли, в Гонконг", - написал он в Twitter.
В тексте его заявления по этому поводу, распространенном госдепартаментом, уточняется, что в отношении поставок таких технологий Гонконгу вводятся те же ограничения, что и в отношении Китая.
"Соединенные Штаты вынуждены пойти на это для защиты национальной безопасности США. Мы больше не можем делать различия между экспортом находящихся под контролем товаров в Гонконг и в материковый Китай. Мы не можем рисковать тем, чтобы эти товары попали в руки Народной Освободительной Армии", - говорится в заявлении.
Причиной для такого решения послужило намерение Пекина принять закон о национальной безопасности Гонконга, который, по мнению Вашингтона, нарушает права и свободы автономии.
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"С учетом того что Пекин теперь подходит к Гонконгу с позиции "Одна страна – одна система", мы поступаем так же", - заявил Помпео.
По его словам, США примут и другие меры, чтобы привести все в соответствии с "реалиями на месте в Гонконге".
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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Майк ПомпеоГонконгСШАВ мире
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