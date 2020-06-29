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Полиция рассказала о пострадавших при стрельбе в Сиэтле
В результате стрельбы у захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ) в Сиэтле погиб 16-летний подросток, еще один подросток 14 лет... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:15
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
вашингтон (штат)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, вашингтон (штат), сша, в мире

Полиция рассказала о пострадавших при стрельбе в Сиэтле

23:15 29.06.2020
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© REUTERS / Lindsey WassonВход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. В результате стрельбы у захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ) в Сиэтле погиб 16-летний подросток, еще один подросток 14 лет ранен, сообщает департамент полиции города.
В сообщении напоминается, что стрельба произошла рано утром по местному времени на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Предположительно, оба подростка находились в джипе. Обоих доставили в больницу, причем одного на частной машине. Указывается, что следователи осмотрели джип, но пришли к выводу, что там уже "натоптали", что, вероятно, затруднит расследование преступления.
Другие детали произошедшего не приводятся.
Протестующие несколько дней назад заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
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