Полиция рассказала о пострадавших при стрельбе в Сиэтле

В сообщении напоминается, что стрельба произошла рано утром по местному времени на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Предположительно, оба подростка находились в джипе. Обоих доставили в больницу, причем одного на частной машине. Указывается, что следователи осмотрели джип, но пришли к выводу, что там уже "натоптали", что, вероятно, затруднит расследование преступления.