Reddit и Twitch заблокировали каналы в поддержку Трампа

"Все сообщества на Reddit должны добросовестно соблюдать нашу политику по контенту. Мы заблокировали r/The_Donald, потому что они этого не делали", - заявил Хаффман. Под запрет на Reddit попал и левацкий форум r/ChapoTrapHouse, а также около 2 тысяч отделений форумов, большинство из них неактивны.