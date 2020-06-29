Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"

Вместо seven "G-eleven". Президент США созывает антикитайский саммит Трамп заявил, что формат G7 устарел и не олицетворяет то, что происходит в мире. А чтобы не подумали, что он у Москвы слова списал, предложил расширить его не одной Россией, а еще Австралией, Индией и Южной Кореей.