Пушков прокомментировал слова Трампа о "России, обставившей Обаму"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал изданию "Политэксперт" заявление Дональда Трампа об исключении России из "Большой восьмерки".
Накануне американский лидер в ответ на призыв конкурента в президентской гонке Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 отметил, что причиной ее исключения стали победы на международной арене. Трамп заявил, что российские власти "по-крупному обставили" администрацию Барака Обамы.
1 июня, 17:55АкцентыВместо seven "G-eleven". Президент США созывает антикитайский саммитТрамп заявил, что формат G7 устарел и не олицетворяет то, что происходит в мире. А чтобы не подумали, что он у Москвы слова списал, предложил расширить его не одной Россией, а еще Австралией, Индией и Южной Кореей.
При этом сенатор отметил, что Трамп сам не может похвастаться успехами на этих фронтах.
"Здесь скорее речь идет о том, что Россия продолжает твердо отстаивать свои национальные интересы и по отношению к Украине, и по отношению к Сирии. И администрация Обамы, и администрация Трампа нам здесь не указ. Поэтому я бы несколько уравнял их успехи с точки зрения воздействия на внешнюю политику России", — заявил он.
Пушков также назвал G7 устаревшим форматом.
"Там только США и их друзья, ничего нового там не происходит. Поэтому тема подключения России — единственная тема, которая оживляет информационное поле вокруг "Большой семерки". Поэтому они периодически вбрасывают ее. У меня такое ощущение, что если бы они не обсуждали вопрос возвращения России, то все о G7 просто-напросто бы забыли", — отметил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить на саммит G7 еще четыре государства: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Страны-участницы отказались работать в формате "Большой восьмерки" после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.