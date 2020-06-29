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Прокуратура начала проверку после пожара на западе Москвы
Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме на Филевском бульваре в Москве, где погибли два человека, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:05
людмила нефедова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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людмила нефедова, москва, происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара на западе Москвы

23:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме на Филевском бульваре в Москве, где погибли два человека, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы на Филевском бульваре, 11. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один погибший - несовершеннолетний.
"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту пожара, произошедшего в жилом доме на Филевском бульваре. По предварительным данным, есть погибшие. В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о пожарной безопасности, в том числе уполномоченными органами", - сказала Нефедова.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.
По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехала заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина и заместитель прокурора западного административного округа Дарима Петрова.
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