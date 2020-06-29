Прокуратура начала проверку после пожара на западе Москвы

"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту пожара, произошедшего в жилом доме на Филевском бульваре. По предварительным данным, есть погибшие. В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о пожарной безопасности, в том числе уполномоченными органами", - сказала Нефедова.