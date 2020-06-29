https://ria.ru/20200629/1573653349.html
Прокуратура начала проверку после пожара на западе Москвы
Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме на Филевском бульваре в Москве, где погибли два человека, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:05
2020-06-29T23:05
людмила нефедова
москва
происшествия
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме на Филевском бульваре в Москве
, где погибли два человека, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы на Филевском бульваре, 11. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, один погибший - несовершеннолетний.
"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту пожара, произошедшего в жилом доме на Филевском бульваре. По предварительным данным, есть погибшие. В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о пожарной безопасности, в том числе уполномоченными органами", - сказала Нефедова.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.
По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехала заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина и заместитель прокурора западного административного округа Дарима Петрова.