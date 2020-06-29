В квартире в Белгороде нашли тела убитых мужчины и женщины

БРЯНСК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством мужчины и женщины в Белгороде, чьи тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире многоэтажного дома, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двоих жителей города Белгорода с признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в понедельник сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки заявлений о безвестном исчезновении двоих жителей Белгорода обнаружили их тела. Мужчину и женщину 1985 и 1990 годов рождения с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде.
В настоящее время с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению преступления. Расследование уголовного дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата СУСК РФ по Белгородской области.