В квартире в Белгороде нашли тела убитых мужчины и женщины

По версии следствия, в понедельник сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки заявлений о безвестном исчезновении двоих жителей Белгорода обнаружили их тела. Мужчину и женщину 1985 и 1990 годов рождения с признаками насильственной смерти нашли в одной из квартир многоэтажного дома на Харьковской горе в Белгороде.