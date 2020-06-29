https://ria.ru/20200629/1573653102.html
Мишустин напомнил о необходимости предоставить россиянам новые вакансии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать на портале "Работа в России" перечень лучших практик организации стажировок для будущих выпускников, а также... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:54
2020-06-29T22:54
россия
михаил мишустин
антон силуанов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, антон силуанов, общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил создать на портале "Работа в России" перечень лучших практик организации стажировок для будущих выпускников, а также выразил надежду, что граждане РФ несмотря на непростую ситуацию не только сохранят рабочие места, но и смогут найти новые вакансии.
"Я хотел бы в дополнение к сказанному дать еще следующие поручения. Вы видите из сегодняшнего разговора, что у субъектов Российской Федерации
, у работодателей есть лучшие практики организации сервиса стажировок для будущих выпускников. Это очень важный вопрос. Здесь я просил бы министерство труда создать на портале "Работа в России" перечень таких лучших практик, а Минобрнауки, Минпросвещения организовать с начала 2021 года использование образовательными организациями данного сервиса для направления будущих выпускников на такие стажировки, определив источник их финансирования", - сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.
"Ну и просил бы Антона Германовича Силуанова, министерство финансов ускорить проработку решения вопросов о выделении средств на реализацию предоставления услуг в сфере занятости в электронном виде на как раз платформе портала "Работа в России", - добавил премьер.
Он отметил, в ходе совещания были обсуждены очень важные вопросы.
"И надеюсь, что несмотря на непростые времена наши люди не просто сохранят рабочие места, но и увидят большое количество новых возможностей, новых вариантов, вакансий, которые общими усилиями мы должны для них предоставить", - сказал он.