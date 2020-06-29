Мишустин напомнил о необходимости предоставить россиянам новые вакансии

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать на портале "Работа в России" перечень лучших практик организации стажировок для будущих выпускников, а также выразил надежду, что граждане РФ несмотря на непростую ситуацию не только сохранят рабочие места, но и смогут найти новые вакансии.

"Я хотел бы в дополнение к сказанному дать еще следующие поручения. Вы видите из сегодняшнего разговора, что у субъектов Российской Федерации , у работодателей есть лучшие практики организации сервиса стажировок для будущих выпускников. Это очень важный вопрос. Здесь я просил бы министерство труда создать на портале "Работа в России" перечень таких лучших практик, а Минобрнауки, Минпросвещения организовать с начала 2021 года использование образовательными организациями данного сервиса для направления будущих выпускников на такие стажировки, определив источник их финансирования", - сказал он на совещании по ситуации на рынке труда.

"Ну и просил бы Антона Германовича Силуанова, министерство финансов ускорить проработку решения вопросов о выделении средств на реализацию предоставления услуг в сфере занятости в электронном виде на как раз платформе портала "Работа в России", - добавил премьер.

Он отметил, в ходе совещания были обсуждены очень важные вопросы.