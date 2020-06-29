В НАТО призвали Россию к "более конструктивной политике" по Афганистану

В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами

В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами

При этом он подчеркнул, что в НАТО не комментируют утечки разведывательной информации.

По словам замгенсека НАТО, главная задача альянса в Афганистане - обеспечить безопасность всех, кто работает в рамках операции "Решительная поддержка". "Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими американскими союзниками", - сказал Джоанэ.