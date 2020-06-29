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В НАТО призвали Россию к "более конструктивной политике" по Афганистану
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал РФ к "более конструктивной политике" по Афганистану, но не стал комментировать статью в New York Times, в которой... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:51
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афганистан
талибан
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россия, нато, афганистан, талибан, сша, в мире

В НАТО призвали Россию к "более конструктивной политике" по Афганистану

22:51 29.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал РФ к "более конструктивной политике" по Афганистану, но не стал комментировать статью в New York Times, в которой утверждалось, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.
"Мы призываем такие страны как Россия к более конструктивной политике. В конце концов, стабильный Афганистан отвечает интересам не только США и НАТО", - сказал Джоанэ, выступая на онлайн-конференции "Брюссельский форум".
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При этом он подчеркнул, что в НАТО не комментируют утечки разведывательной информации.
По словам замгенсека НАТО, главная задача альянса в Афганистане - обеспечить безопасность всех, кто работает в рамках операции "Решительная поддержка". "Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими американскими союзниками", - сказал Джоанэ.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.
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РоссияНАТОАфганистанТалибанСШАВ мире
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