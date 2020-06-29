В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
Чиновник отметил, что с 1 апреля в качестве безработных зарегистрировались два миллиона человек, при этом лишь треть из них сократили.
"На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат", — сказал он.
Решетников подчеркнул, что Россия к 2021 году сможет выйти на уровень занятости 2019 года при условии выполнения соответствующих поручений президента.
В России за весь период эпидемии выявили 641 156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек скончались, более 400 тысяч пациентов выздоровели.
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