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Распространение нового коронавируса
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В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137655_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_627571cda0b36f4d6c1d604ecf925ab5.jpg
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

22:50 29.06.2020 (обновлено: 23:32 29.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.
Чиновник отметил, что с 1 апреля в качестве безработных зарегистрировались два миллиона человек, при этом лишь треть из них сократили.
"На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат", — сказал он.
Решетников подчеркнул, что Россия к 2021 году сможет выйти на уровень занятости 2019 года при условии выполнения соответствующих поручений президента.
В России за весь период эпидемии выявили 641 156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек скончались, более 400 тысяч пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Правительство РФОбщество
Популярные комментарии
Список чинуш, которых сократили предоставьте! Не получится... Таких нет
29 июня, 23:55
Геннадий Чабанов
2000301
А уволили сколько?)
30 июня, 00:16
МПМихаил Пронин
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