Растет число льготных услуг нотариусов для социально незащищенных граждан

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские нотариусы за первую половину текущего года совершили более 860 тысяч нотариальных действий по льготным тарифам для социально незащищенных категорий граждан, сообщает пресс-служба Российские нотариусы за первую половину текущего года совершили более 860 тысяч нотариальных действий по льготным тарифам для социально незащищенных категорий граждан, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты

"В среднем нотариусы ежегодно предоставляют россиянам льгот на сумму более двух миллиардов рублей, и это число продолжает расти. Так, за минувший год нотариусы России совершили свыше 1,712 миллиона нотариальных действий с предоставлением льгот при оплате. Это на 5% больше, чем в 2018 году", - отметили в ФНП.

Категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий, определены Налоговым Кодексом, всего их 16. Кроме того, ФНП устанавливает перечень льгот, предусмотренных при оказании услуг правового и технического характера. Так, например, ветераны, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах и интернатах, освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%.