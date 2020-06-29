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Растет число льготных услуг нотариусов для социально незащищенных граждан
Российские нотариусы за первую половину текущего года совершили более 860 тысяч нотариальных действий по льготным тарифам для социально незащищенных категорий... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:46
федеральная нотариальная палата
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
федеральная нотариальная палата, общество

Растет число льготных услуг нотариусов для социально незащищенных граждан

22:46 29.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские нотариусы за первую половину текущего года совершили более 860 тысяч нотариальных действий по льготным тарифам для социально незащищенных категорий граждан, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.
"В среднем нотариусы ежегодно предоставляют россиянам льгот на сумму более двух миллиардов рублей, и это число продолжает расти. Так, за минувший год нотариусы России совершили свыше 1,712 миллиона нотариальных действий с предоставлением льгот при оплате. Это на 5% больше, чем в 2018 году", - отметили в ФНП.
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Категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий, определены Налоговым Кодексом, всего их 16. Кроме того, ФНП устанавливает перечень льгот, предусмотренных при оказании услуг правового и технического характера. Так, например, ветераны, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны, а также дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах и интернатах, освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100%.
Кроме того, нотариусы регулярно участвуют в днях бесплатной юридической помощи, мероприятиях по оказанию правовой помощи детям, детям-сиротам, детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они на безвозмездной основе ведут приемы в консультационных пунктах, посещают интернаты, детские дома, дома престарелых, центры для инвалидов и другие социальные учреждения, оказывают необходимую правовую помощь находящимся в исправительных учреждениях, добавили в пресс-службе.
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