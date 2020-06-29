В Берлине задержали подозреваемую в поджоге панели на здании Рейхстага

БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Полиция Полиция Берлина задержала женщину, которая подозревается в поджоге деревянной панели, закрывавшей окно на здании Рейхстага, где заседает бундестаг.

"Пожарная служба получила вызов прошлой ночью из-за возгорания в районе места проведения дорожных работ на площади Фридриха Эберта. Сотрудники полиции бундестага (входит в управление делами бундестага - ред.) обнаружили возгорание около 0.25 (1.25 мск). Деревянная панель, которая защищает окно на фасаде бундестага, была подожжена с использованием воспламеняющейся жидкости", - сообщила пресс-служба полиции Берлина в понедельник.

Позже женщина добровольно сдалась полиции, ее задержали по подозрению в поджоге. Следователи рассматривают вопрос о принудительной госпитализации женщины. "Политический мотив не просматривается", - добавили в полиции.

В пресс-службе уточнили РИА Новости, что это все данные, имеющиеся на данный момент об инциденте. Является ли женщина гражданкой ФРГ , в полиции уточнить не смогли.