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Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Министерству просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:23
валерий фальков
антон котяков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
министерство труда и социальной защиты белоруссии
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий фальков, антон котяков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), министерство труда и социальной защиты белоруссии, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий

22:23 29.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Министерству просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации.
В ходе совещания о ситуации на рынке труда Мишустин обратился к министру науки РФ Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову с вопросом, надо ли менять перечни приоритетных профессий рабочих и служащих, которые были сформированы Минтрудом, они, в свою очередь, ответили утвердительно.
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"Мне кажется, что нам нужно сформулировать такое поручение с учетом обсуждения. Я просил бы Антона Олеговича Котякова, Минтруд совместно с Министерством просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий, формируемые Министерством труда с учетом нынешней ситуации - она серьезно изменилась", - сказал на это Мишустин.
Он также отметил, что Пенсионный фонд РФ мог бы предоставлять министерствам выборку по трудоустройству выпускников "в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых шести-двенадцати месяцев".
"Мне кажется, такая информация поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций. Давайте такое же поручение дадим, чтобы мы это сформулировали", - сказал глава правительства.
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Валерий ФальковАнтон КотяковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Министерство труда и социальной защиты БелоруссииМихаил МишустинОбщество
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