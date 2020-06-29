Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Министерству просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации.
В ходе совещания о ситуации на рынке труда Мишустин обратился к министру науки РФ Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову с вопросом, надо ли менять перечни приоритетных профессий рабочих и служащих, которые были сформированы Минтрудом, они, в свою очередь, ответили утвердительно.
"Мне кажется, что нам нужно сформулировать такое поручение с учетом обсуждения. Я просил бы Антона Олеговича Котякова, Минтруд совместно с Министерством просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий, формируемые Министерством труда с учетом нынешней ситуации - она серьезно изменилась", - сказал на это Мишустин.
Он также отметил, что Пенсионный фонд РФ мог бы предоставлять министерствам выборку по трудоустройству выпускников "в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых шести-двенадцати месяцев".
"Мне кажется, такая информация поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций. Давайте такое же поручение дадим, чтобы мы это сформулировали", - сказал глава правительства.
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