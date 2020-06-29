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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200629/1573652294.html
США подтвердили действие механизма по предотвращению конфликтов в Сирии
Никаких изменений в механизме предотвращения конфликтов между военными США и РФ в Сирии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального командования ВС... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:17
война в сирии
россия
война в сирии
вооруженные силы сша
василий небензя
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, война в сирии, вооруженные силы сша, василий небензя, сирия, сша, в мире

США подтвердили действие механизма по предотвращению конфликтов в Сирии

22:17 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Никаких изменений в механизме предотвращения конфликтов между военными США и РФ в Сирии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Никаких изменений в процессе предотвращения конфликтов в Сирии не произошло. Коалиция (во главе с США) поддерживает прямую связь с российскими военными для содействия воздушному и наземному предотвращению конфликтов", - сказал представитель пресс-службы.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
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Он добавил, что Соединенные Штаты продолжают "призывать Россию и все другие стороны придерживаться взаимных процессов деэскалации конфликта и не предпринимать никаких провокационных действий".
Как заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия сообщила ООН 23 июня о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. Ранее Россия не раз выступала с критикой данного механизма.
В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что этот механизм не просто имеет недостатки, но и используется для дезинформации. Он отмечал, что нередко объекты, которые определялись как гуманитарные (то есть были внесены в список деконфликтинга), на деле использовались террористами. Кроме того, Небензя указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были бы располагаться по данным координатам.
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В США прокомментировали выход России из механизма деконфликтинга в Сирии
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Война в СирииРоссияВойна в СирииВооруженные силы СШАВасилий НебензяСирияСШАВ мире
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