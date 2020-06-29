Ученые рассказали о рекордных темпах потепления на Южном полюсе

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Температура на Температура на Южном полюсе за последние три десятилетия повышалась в три раза быстрее, чем в среднем на планете, сообщается в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change.

Отмечается, что температура увеличивалась приблизительно на 0,6 градуса Цельсия каждое десятилетие, что в три раза превышает средний прирост по планете.

Сообщается, что одной из причин такого явления стало повышение температуры поверхности моря в тропической восточной части Тихого океана. Оно спровоцировало циклонную аномалию в море Уэдделла, которая вместе с другими геофизическими факторами способствовала прохождению потока теплого влажного воздуха через Южный полюс.

Агентство Рейтер отмечает, что важную роль сыграл в том числе антропогенный фактор.