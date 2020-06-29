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На западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На западе Москвы два человека погибли при пожаре в жилом доме

22:09 29.06.2020
4481
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще шесть удалось спасти при пожаре в 22-этажном жилом доме на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На Филевском бульваре в доме №11 происходило возгорание квартиры на восьмом этаже. Погибли два человека, удалось спасти шесть человек, из них два ребенка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
Вчера, 14:38
Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
030620
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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