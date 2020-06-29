На Тамбовщине в этом году благоустроены 65 дворов и 26 территорий

Активные работы по преображению дворов и общественных пространств продолжаются в 92 муниципалитетах региона. Среди популярных видов работ – монтаж нового освещения, ограждения, асфальтирование. Сейчас благоустройство осуществляется на 98 дворовых и 62 общественных территориях.

"В программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" 2020 года на Тамбовщине включено благоустройство 176 дворов и 113 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты", - сказал представитель пресс-службы.