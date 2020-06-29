На Тамбовщине в этом году благоустроены 65 дворов и 26 территорий

ТАМБОВ, 29 июн – РИА Новости. В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" 2020 года благоустроены 65 дворов и 26 общественных территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Активные работы по преображению дворов и общественных пространств продолжаются в 92 муниципалитетах региона. Среди популярных видов работ – монтаж нового освещения, ограждения, асфальтирование. Сейчас благоустройство осуществляется на 98 дворовых и 62 общественных территориях.
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"В программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" 2020 года на Тамбовщине включено благоустройство 176 дворов и 113 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в области создана многоотраслевая система контроля за ходом и качеством выполнения работ в рамках федерального проекта. Работы по благоустройству контролируют областная комиссия, муниципалитеты, общественность, партийные активисты, молодежный парламент.
"Мы делаем общее доброе дело. Проект "Формирование комфортной городской среды" способствовал не только успешному благоустройству населенных пунктов, дворов, но и сплотил жителей", - приводит пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
Работы по благоустройству дворовых территорий в регионе планируется завершить до 15 сентября, общественных пространств - до 15 октября 2020 года.