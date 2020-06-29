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В Боливии заявили о переходе эпидемии COVID-19 в фазу быстрого роста
Глава минздрава Боливии Эйди Рока сообщила о переходе эпидемии коронавируса в стране в стадию быстрого роста, на выходных были отмечены рекордные показатели... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, боливия, в мире

В Боливии заявили о переходе эпидемии COVID-19 в фазу быстрого роста

21:58 29.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Глава минздрава Боливии Эйди Рока сообщила о переходе эпидемии коронавируса в стране в стадию быстрого роста, на выходных были отмечены рекордные показатели новых случаев заболевания.
"Населению Боливии важно знать, что мы вступаем в стадию быстрого роста случаев COVID-19, это приводит к необходимости принятия мер, которые помогут нам, насколько это возможно, уменьшить влияние этого ускорения на здоровье населения", - сказала она в видеообращении, которое публикует издание Razon.
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Согласно последним данным, в Боливии выявлено 31 524 случая заражения новым коронавирусом, при этом у почти 22 тысяч человек проявились синдромы в последние две недели, скончались от осложнения заболевания COVID-19 1014 человек.
На выходных прирост случаев составил более 2 тысяч, а субботний показатель - 1245 выявленных случаев - стал рекордным за 110 дней с начала эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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