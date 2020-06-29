ФосАгро и мурманские власти договорились о соцэконом партнерстве

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020-2022 годы подписали компания ФосАгро и правительство Мурманской области, сообщает пресс-служба ФосАгро.
Общий объем финансирования программ, реализуемых компанией и Мурманской областью составит около 4 миллиардов рублей.
Как отмечает пресс-служба, соглашение нацелено на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Мурманской области, городов Кировск и Апатиты и Кировского филиала АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро"). Оно предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов, проектов в области культуры и молодежной политики, развитие социальной, спортивной и туристической инфраструктуры. Стороны берут на себя обязательства по разработке стратегий и перспективных планов по созданию крупных инфраструктурных объектов на территории Кировска и Апатитов.
Более миллиарда рублей будут направлены на развитие системы здравоохранения. На развитие среднего и средне-профессионального образования компания в рамках соглашения направит более 210 миллионов рублей.
Пресс-служба поясняет, что новое соглашение является развитием аналогичного документа, подписанного три года назад в рамках Петербургского международного экономического форума.
Церемония подписания соглашения прошла в режиме видеоконференции.
"Новое долгосрочное соглашение с правительством Мурманской области отражает наше общее стремление к дальнейшему расширению партнерства в интересах социально-экономического развития региона. Мы сделали акцент на социальных проектах, на развитии здравоохранения, спортивной и транспортной инфраструктуры. Реализация этих программ позволит улучшить качество жизни не только в Кировске и Апатитах, но и в регионе в целом, станет важным шагом на пути повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе повысит ее значение как центра спортивного туризма", - сказал генральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
По его словам, компания в условиях пандемии усиливает традиционную поддержку медицинских учреждений в городах присутствия, поэтому в сфере здравоохранения появился важный раздел о расширении помощи Апатитско-Кировской центральной городской больницы на проведение противоковидных мероприятий. "На сегодняшний день общий объём средств, направленных ФосАгро с начала марта на противоэпидемическую защиту трудовых коллективов и поддержку медицинской и социальной инфраструктуры городов присутствия, превышает 1,7 миллиарда рублей", - сказал Гурьев.