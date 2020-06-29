ФосАгро и мурманские власти договорились о соцэконом партнерстве

Более миллиарда рублей будут направлены на развитие системы здравоохранения. На развитие среднего и средне-профессионального образования компания в рамках соглашения направит более 210 миллионов рублей.

Пресс-служба поясняет, что новое соглашение является развитием аналогичного документа, подписанного три года назад в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, компания в условиях пандемии усиливает традиционную поддержку медицинских учреждений в городах присутствия, поэтому в сфере здравоохранения появился важный раздел о расширении помощи Апатитско-Кировской центральной городской больницы на проведение противоковидных мероприятий. "На сегодняшний день общий объём средств, направленных ФосАгро с начала марта на противоэпидемическую защиту трудовых коллективов и поддержку медицинской и социальной инфраструктуры городов присутствия, превышает 1,7 миллиарда рублей", - сказал Гурьев.