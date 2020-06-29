Депздрав назвал причину смерти мужчины в подвале НИИ Склифосовского

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депздрав Депздрав Москвы объяснил, что смерть мужчины, тело которого обнаружили в подвальном помещении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, наступила от массивной тромбоэмболии легочной артерии, сообщается на сайте ведомства

Ранее на сайте телеканала "РЕН ТВ" сообщалось , что в подвальном помещении НИИ имени Склифосовского обнаружили тело мужчины. По данным телеканала, погибшему на вид было около 40-43 лет. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Депздрав разъясняет, что пациент был доставлен в больницу 25 июня на скорой помощи с диагнозом "закрытая травма груди, перелом ребер". При себе у него не имелось каких-либо документов, подтверждающих личность. Он назвал фамилию и телефон для связи. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личности данных граждан.

Отмечается, что в больнице пациенту провели диагностику, назначили лечение. Тяжесть состояния была обусловлена болью в области переломов ребер на фоне наркотической зависимости. Пациент на следующий день после поступления самостоятельно покидал травматологическое отделение без разрешения дежурного врача на длительное время, также он был предупрежден о недопустимости подобных действий.

Двадцать восьмого июня мужчина был осмотрен врачом, было отмечено улучшение состояния, которое позволило лечиться в амбулаторных условиях. Пациент был выписан как самовольно покинувший лечебное учреждение.

"Позднее, в этот же день, в лифтовом холле подвального помещения было обнаружено тело мужчины без сознания, о чем сотрудники сразу сообщили полиции. Пациента опознал дежурный врач травматологического отделения. Констатирована биологическая смерть. По результатам вскрытия смерть произошла от массивной тромбоэмболии легочной артерии", - говорится в сообщении.