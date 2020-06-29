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Депздрав назвал причину смерти мужчины в подвале НИИ Склифосовского
Депздрав Москвы объяснил, что смерть мужчины, тело которого обнаружили в подвальном помещении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, наступила от массивной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:51
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
москва
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, москва, происшествия

Депздрав назвал причину смерти мужчины в подвале НИИ Склифосовского

21:51 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депздрав Москвы объяснил, что смерть мужчины, тело которого обнаружили в подвальном помещении в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, наступила от массивной тромбоэмболии легочной артерии, сообщается на сайте ведомства.
Ранее на сайте телеканала "РЕН ТВ" сообщалось, что в подвальном помещении НИИ имени Склифосовского обнаружили тело мужчины. По данным телеканала, погибшему на вид было около 40-43 лет. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
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Депздрав разъясняет, что пациент был доставлен в больницу 25 июня на скорой помощи с диагнозом "закрытая травма груди, перелом ребер". При себе у него не имелось каких-либо документов, подтверждающих личность. Он назвал фамилию и телефон для связи. Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают личности данных граждан.
Отмечается, что в больнице пациенту провели диагностику, назначили лечение. Тяжесть состояния была обусловлена болью в области переломов ребер на фоне наркотической зависимости. Пациент на следующий день после поступления самостоятельно покидал травматологическое отделение без разрешения дежурного врача на длительное время, также он был предупрежден о недопустимости подобных действий.
Двадцать восьмого июня мужчина был осмотрен врачом, было отмечено улучшение состояния, которое позволило лечиться в амбулаторных условиях. Пациент был выписан как самовольно покинувший лечебное учреждение.
"Позднее, в этот же день, в лифтовом холле подвального помещения было обнаружено тело мужчины без сознания, о чем сотрудники сразу сообщили полиции. Пациента опознал дежурный врач травматологического отделения. Констатирована биологическая смерть. По результатам вскрытия смерть произошла от массивной тромбоэмболии легочной артерии", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
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НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоМоскваПроисшествия
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