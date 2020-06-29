Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле

"Сегодня Совет добавил 11 высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в список тех, кто подлежит применению ограничительных мер", - говорится в документе.

Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.