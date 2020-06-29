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Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле
Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:44
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353
60
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совет ес, евросоюз, венесуэла, в мире

Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле

21:44 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет добавил 11 высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в список тех, кто подлежит применению ограничительных мер", - говорится в документе.
Сообщается, что теперь в списке находятся 36 человек. "Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов", - пояснили в ЕС.
Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
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