https://ria.ru/20200629/1573651771.html
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток, в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о странностях COVID-19. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:36
2020-06-29T22:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200619/1573182425.html
https://ria.ru/20200417/1570161898.html
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Неужели вызывает тягу пойти проголосовать за поправки?!
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Виктор Шаповалов
Всё, что есть на Земле, в том числе и вирусы, создал Вселенский Разум, которого, для простоты понимания, назвали Богом. Он и руководит действиями вирусов, запуская время от времени на Землю пандемии. Конечно, лаборатории, в первую очередь США и Китая, пробуют вторгаться в структуру и алгоритм поведения этой мелкой твари, но они не в состоянии переиграть Бога. Вакцину изобретать бесполезно, поскольку вирус создан с бесконечными мутациями, что превращает эти вакцины в хлам. Поскольку вирусы – безмозглые и бестелесные, являются нанороботами, то они подчинены неким сигналам или программам, руководящим их поведением. Вот эти связи с их руководителем – Богом и нужно найти, изучить, понять, а затем повлиять на вирусы для их обездвиживания и отключения. А игра в прятки, надев маски и сидя дома, или бесконечные разглядывания вируса в микроскопе, что у него да как, ни к чему хорошему не приведут.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество