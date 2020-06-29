Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573651771.html
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток, в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о странностях COVID-19. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
https://ria.ru/20200619/1573182425.html
https://ria.ru/20200417/1570161898.html
Неужели вызывает тягу пойти проголосовать за поправки?!
97
Всё, что есть на Земле, в том числе и вирусы, создал Вселенский Разум, которого, для простоты понимания, назвали Богом. Он и руководит действиями вирусов, запуская время от времени на Землю пандемии. Конечно, лаборатории, в первую очередь США и Китая, пробуют вторгаться в структуру и алгоритм поведения этой мелкой твари, но они не в состоянии переиграть Бога. Вакцину изобретать бесполезно, поскольку вирус создан с бесконечными мутациями, что превращает эти вакцины в хлам. Поскольку вирусы – безмозглые и бестелесные, являются нанороботами, то они подчинены неким сигналам или программам, руководящим их поведением. Вот эти связи с их руководителем – Богом и нужно найти, изучить, понять, а затем повлиять на вирусы для их обездвиживания и отключения. А игра в прятки, надев маски и сидя дома, или бесконечные разглядывания вируса в микроскопе, что у него да как, ни к чему хорошему не приведут.
16
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_357:0:3088:2048_1400x0_80_0_0_302bca7b50565c40ea3a58c70b88723c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577524_0:0:3001:3001_1400x0_80_0_0_8f49495657d7ce69b2f664a7d5383900.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса

21:36 29.06.2020 (обновлено: 22:02 29.06.2020)
27742
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток, в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о странностях COVID-19.
Медик назвал коронавирус "хитрым противником", который постоянно мутирует и совершенствуется.
По словам Лифинского, болезнь преподнесла коллективу больницы немало сюрпризов.

"Больной, в которого врачи верили, вдруг резко "ухудшался", а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду", — вспоминает собеседник газеты.

Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
19 июня, 13:10Распространение нового коронавируса
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Врач объяснил, что успех в борьбе с коронавирусом на 30 процентов зависит от специалистов и на 70 — от самого больного, его настроя и желания жить.
В России за весь период эпидемии выявили 641156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек скончались, более 400 тысяч пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Фотоснимок коронавируса
17 апреля, 04:27Распространение нового коронавируса
Установлена температура гибели коронавируса
1151431461127
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Неужели вызывает тягу пойти проголосовать за поправки?!
29 июня, 23:21
Rom WWW
49301044
Всё, что есть на Земле, в том числе и вирусы, создал Вселенский Разум, которого, для простоты понимания, назвали Богом. Он и руководит действиями вирусов, запуская время от времени на Землю пандемии. Конечно, лаборатории, в первую очередь США и Китая, пробуют вторгаться в структуру и алгоритм поведения этой мелкой твари, но они не в состоянии переиграть Бога. Вакцину изобретать бесполезно, поскольку вирус создан с бесконечными мутациями, что превращает эти вакцины в хлам. Поскольку вирусы – безмозглые и бестелесные, являются нанороботами, то они подчинены неким сигналам или программам, руководящим их поведением. Вот эти связи с их руководителем – Богом и нужно найти, изучить, понять, а затем повлиять на вирусы для их обездвиживания и отключения. А игра в прятки, надев маски и сидя дома, или бесконечные разглядывания вируса в микроскопе, что у него да как, ни к чему хорошему не приведут.
30 июня, 00:09
Виктор Шаповалов
2220010
Рекомендуем
Озеро Малое, июль 2019
В Сочи исчезло озеро
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Пелагея и Иван Телегин
Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Празднование Дня России
Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США
Таблетки
Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Пластический хирург осматривает пациента
Названы новые тенденции в пластической хирургии
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Американские военные на юго-востоке Афганистана
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Микроволновая печь
Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
Сотрудник полиции
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния