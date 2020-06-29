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Заместитель губернатора Вологодской области заразился коронавирусом
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков заразился коронавирусом, сообщил глава региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:56
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вологодская область, общество

Заместитель губернатора Вологодской области заразился коронавирусом

21:34 29.06.2020 (обновлено: 23:56 29.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков заразился коронавирусом, сообщил глава региона Олег Кувшинников.
"К сожалению, в выходные стало известно о заболевании коронавирусной инфекцией заместителя губернатора Глазкова Михаила Николаевича. По рекомендации Роспотребнадзора он ушел на режим жесткой самоизоляции. Отрасль, которую он курирует, продолжает работать в штатном режиме", — сказал губернатор региона в ходе оперативного совещания, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".
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В свою очередь, Глазков отметил, что чувствует себя нормально и готов продолжать работу в удаленном режиме.
"Никаких симптомов, характерных для ОРВИ, не проявлялось на прошлой неделе, а в воскресенье утром понял, что отсутствует обоняние. Вспомнил, что это один из очевидных признаков COVID-19. Медики посоветовали сдать тесты, и вот сегодня утром узнал, к сожалению, положительный результат. Поэтому ушел на самоизоляцию. Самочувствие нормальное, готов продолжать работу в удаленном режиме", — сказал Глазков по видео-конференц-связи.
Глазков курирует вопросы поддержки сельскохозяйственного производства, продовольственных ресурсов, ветеринарии, лесных отношений и другие.
По данным на 29 июня, в Вологодской области зарегистрировано 1586 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 21 новый случай. Выздоровели 1154 человека, умерли — 17.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вологодская областьОбщество
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