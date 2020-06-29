Заместитель губернатора Вологодской области заразился коронавирусом

В свою очередь, Глазков отметил, что чувствует себя нормально и готов продолжать работу в удаленном режиме.

"Никаких симптомов, характерных для ОРВИ, не проявлялось на прошлой неделе, а в воскресенье утром понял, что отсутствует обоняние. Вспомнил, что это один из очевидных признаков COVID-19. Медики посоветовали сдать тесты, и вот сегодня утром узнал, к сожалению, положительный результат. Поэтому ушел на самоизоляцию. Самочувствие нормальное, готов продолжать работу в удаленном режиме", — сказал Глазков по видео-конференц-связи.