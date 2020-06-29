Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573651568.html
В США арестовали более 100 человек за порчу федеральной собственности
Власти США задержали более 100 человек за участие в беспорядках и нанесение ущерба федеральной собственности, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:26
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
кейли макинани
фбр
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930190_0:8:1234:702_1400x0_80_0_0_fb37ff25061b56fbadd9f37654d1334d.jpg
https://ria.ru/20200622/1573267326.html
https://ria.ru/20200626/1573484057.html
Тирания какая-то. Они же во имя Свободы уничтожали символы постыдного прошлого, а их в гулаг.
11
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930190_0:8:1234:702_1400x0_80_0_0_fb37ff25061b56fbadd9f37654d1334d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930190_22:0:1122:825_1400x0_80_0_0_7df1e920045320351fe883929e4d8781.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930190_160:0:985:825_1400x0_80_0_0_91b3ec2091ef705807731f9d79243c4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кейли макинани, фбр, дональд трамп, сша, в мире

В США арестовали более 100 человек за порчу федеральной собственности

21:26 29.06.2020
667
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Власти США задержали более 100 человек за участие в беспорядках и нанесение ущерба федеральной собственности, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Минюст задержал более ста анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности. Минюст также предъявил обвинения в федеральном суде четырем людям за попытку сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет", - сказал она.
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
22 июня, 08:00
Америка уничтожает исторических врагов
По словам Макинани, ФБР ведет расследование около 200 дел о внутреннем терроризме, а глава минюста генпрокурор Уильям Барр создал рабочую группу по борьбе с антигосударственным экстремизмом.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам 10 годами тюремного заключения.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
26 июня, 08:00
Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается
23130014
Обсудить 2
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКейли МакинаниФБРДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Тирания какая-то. Они же во имя Свободы уничтожали символы постыдного прошлого, а их в гулаг.
29 июня, 21:38
Naum Vygodsky
1100000
Рекомендуем
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
На Филиппинах полицейские застрелили четверых военных
Члены Талибана во время передачи оружия
В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Ученые: миссия России состоит в организации совместной жизни ее народов
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Россия предложила передавать информацию по деконфликтингу через Сирию
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК призвал решить проблему расследования смерти россиян в Турции
Озеро Малое, июль 2019
В Сочи исчезло озеро
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Депздрав назвал причину смерти мужчины в подвале НИИ Склифосовского
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Кафе
В Ненецком округе откроют рестораны и кафе
Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Заместитель губернатора Вологодской области заразился коронавирусом
Автомобиль следственного комитета
В Северной Осетии возбудили дело из-за появления трещины на новом мосту
Самолет Boeing 737 MAX
В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния