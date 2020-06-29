В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами

ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. У спецслужб У спецслужб США нет единого мнения относительно сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане , заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

"В разведывательном сообществе (США - ред.) нет консенсуса по поводу этих обвинений. На самом деле, есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества относительно достоверности сообщений. Достоверность этих обвинений сейчас проверяется", - сказала Макинани на брифинге.

Она также подтвердила, что ни директор ЦРУ, ни советник по нацбезопасности, ни глава аппарата Белого дома не информировали об этом президента и вице-президента США.