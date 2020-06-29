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В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами
У спецслужб США нет единого мнения относительно сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:24
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афганистан
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сша
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россия, афганистан, талибан, сша, в мире

В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами

21:18 29.06.2020 (обновлено: 21:24 29.06.2020)
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© REUTERS / ParwizЧлены Талибана во время передачи оружия
Члены Талибана во время передачи оружия
© REUTERS / Parwiz
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. У спецслужб США нет единого мнения относительно сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Вчера, 17:39
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
"В разведывательном сообществе (США - ред.) нет консенсуса по поводу этих обвинений. На самом деле, есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества относительно достоверности сообщений. Достоверность этих обвинений сейчас проверяется", - сказала Макинани на брифинге.
Она также подтвердила, что ни директор ЦРУ, ни советник по нацбезопасности, ни глава аппарата Белого дома не информировали об этом президента и вице-президента США.
Макинани добавила, что информацию до главы государства доведут только тогда, когда разведка США сформирует четкую позицию по этому вопросу.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 16:59
В Госдуме прокомментировали статью о "сговоре" России с талибами
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РоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
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