В Коми возобновили работу ресторанов и кафе

"С… 29 июня на территории республики Коми, за исключением городских округов Воркута и Усинск, при обязательном соблюдении всех санитарных норм и предписаний Роспортребнадзора разрешена работа предприятий общественного питания (в том числе кафе, рестораны)", - говорится в сообщении.

При этом до 14 июля сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей Коми, имеющих хронические заболевания. "Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров", - отмечают республиканские власти.