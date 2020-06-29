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В Коми возобновили работу ресторанов и кафе
Работа ресторанов и кафе в рамках смягчения ограничений по COVID-19 возобновлена в Коми с понедельника, за исключением Воркуты и Усинска, где сохраняется... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика коми
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика коми, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воркута, общество

В Коми возобновили работу ресторанов и кафе

21:12 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Работа ресторанов и кафе в рамках смягчения ограничений по COVID-19 возобновлена в Коми с понедельника, за исключением Воркуты и Усинска, где сохраняется сложная эпидобстановка, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"С… 29 июня на территории республики Коми, за исключением городских округов Воркута и Усинск, при обязательном соблюдении всех санитарных норм и предписаний Роспортребнадзора разрешена работа предприятий общественного питания (в том числе кафе, рестораны)", - говорится в сообщении.
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Также с 6 июля в регионе начинается детская оздоровительная кампания.
При этом до 14 июля сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для жителей Коми, имеющих хронические заболевания. "Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров", - отмечают республиканские власти.
Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, на понедельник в Коми подтверждено 3356 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 69 случаев. Выздоровели 1549 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КомиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВоркутаОбщество
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