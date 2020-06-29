На Филиппинах полицейские застрелили четверых военных

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полицейские застрелили четверых военнослужащих, которые были на задании по обнаружению террористов-смертников террористической группировки "Абу Сайяф" в филиппинской провинции Сулу, сообщает местная газета Полицейские застрелили четверых военнослужащих, которые были на задании по обнаружению террористов-смертников террористической группировки "Абу Сайяф" в филиппинской провинции Сулу, сообщает местная газета Manila Bulletin

Как сообщает издание, в понедельник сотрудники полиции застрелили, как они описали, четверых вооруженных людей, которые оказались военными на задании в городе Холо. Как выяснилось, они были членами подразделения армейской разведки, которые должны были в рамках тайных операций обнаружить террористов-смертников, связанных с членом "Абу Сайяф" Мунди Саваджааном, который занимается изготовлением бомб.

Согласно полицейскому рапорту, поступившему в штаб-квартиру филиппинской национальной полиции в городе Кесон-Сити, инцидент произошел, когда полицейские муниципального полицейского участка Холо и сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками из полицейского отдела по контролю за наркотиками в провинции Сулу заметили внедорожник. Когда они подошли к сидевшим в машине, те представились сотрудниками вооруженных сил Филиппин . Тем не менее им сказали проследовать в полицейский участок для проведения проверки.

Как сообщается, по прибытии военнослужащие рванули с места на автомобиле, из-за чего началась погоня. Утверждается, что затем они вышли из машины с огнестрельным оружием и направили его на сотрудников полиции. Но прежде чем они смогли нажать на курок, полицейские выстрелили в них в целях самообороны. В результате перестрелки четверо вооруженных мужчин скончались.

Однако представитель армии Сирилито Собехана заявил, что согласно другой информации военнослужащие выполняли официальные функции и, по всей видимости, были ошибочно приняты за преступные элементы.