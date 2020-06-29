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На Филиппинах полицейские застрелили четверых военных
Полицейские застрелили четверых военнослужащих, которые были на задании по обнаружению террористов-смертников террористической группировки "Абу Сайяф" в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:08
филиппины
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филиппины, в мире

На Филиппинах полицейские застрелили четверых военных

21:08 29.06.2020
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© AP Photo / Bullit MarquezФилиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полицейские застрелили четверых военнослужащих, которые были на задании по обнаружению террористов-смертников террористической группировки "Абу Сайяф" в филиппинской провинции Сулу, сообщает местная газета Manila Bulletin.
Как сообщает издание, в понедельник сотрудники полиции застрелили, как они описали, четверых вооруженных людей, которые оказались военными на задании в городе Холо. Как выяснилось, они были членами подразделения армейской разведки, которые должны были в рамках тайных операций обнаружить террористов-смертников, связанных с членом "Абу Сайяф" Мунди Саваджааном, который занимается изготовлением бомб.
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Согласно полицейскому рапорту, поступившему в штаб-квартиру филиппинской национальной полиции в городе Кесон-Сити, инцидент произошел, когда полицейские муниципального полицейского участка Холо и сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками из полицейского отдела по контролю за наркотиками в провинции Сулу заметили внедорожник. Когда они подошли к сидевшим в машине, те представились сотрудниками вооруженных сил Филиппин. Тем не менее им сказали проследовать в полицейский участок для проведения проверки.
Как сообщается, по прибытии военнослужащие рванули с места на автомобиле, из-за чего началась погоня. Утверждается, что затем они вышли из машины с огнестрельным оружием и направили его на сотрудников полиции. Но прежде чем они смогли нажать на курок, полицейские выстрелили в них в целях самообороны. В результате перестрелки четверо вооруженных мужчин скончались.
Однако представитель армии Сирилито Собехана заявил, что согласно другой информации военнослужащие выполняли официальные функции и, по всей видимости, были ошибочно приняты за преступные элементы.
"Есть несколько очень схематичных версий на данный момент. Поэтому я обратился к национальному бюро расследований с просьбой провести расследование и сохранить беспристрастность, раскрыть правду и обеспечить справедливость для убитых военнослужащих", - заявил он.
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