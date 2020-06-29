В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух

"Поступила информация о значительном превышении надомного голосования на участках 2771 и 2773. Наша группа мобильная приезжала и действительно увидела расхождение чуть ли не в 10 раз, то есть в УИКе (участковой избирательной комиссии - ред.) записано на надомное голосование 30 человек, а там приносят список из 300 и такую же пачку с бюллетенями. Мы обратились в МГИК ( Мосгоризбирком - ред.), с этими кейсами разберутся, и есть вероятность, что все более 600 бюллетеней будут признаны недействительными... По этому случаю будут разбираться правоохранительные органы", - сообщил Массух.

Руководитель штаба также добавил, что недавно в штаб поступил сигнал, что на участок 1403 пришел гражданин и увидел, что за членов его семьи и за него самого проголосовали. По словам Массуха, туда была отправлена мобильная группа разбора.

"Мы получаем сигналы со всех каналов, и в случае выявления какой-то девиации процедуры мы будем настаивать перед МГИКом, и они нас поддержат, об аннулировании урн целиком - а это сотни голосов добропорядочных граждан", - заключил руководитель штаба.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области