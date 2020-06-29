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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573651175.html
В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому
Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:07
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
мосгоризбирком
конституция рф
владимир путин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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илья массух, мосгоризбирком, конституция рф, владимир путин, москва, общество

В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому

21:07 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Поступила информация о значительном превышении надомного голосования на участках 2771 и 2773. Наша группа мобильная приезжала и действительно увидела расхождение чуть ли не в 10 раз, то есть в УИКе (участковой избирательной комиссии - ред.) записано на надомное голосование 30 человек, а там приносят список из 300 и такую же пачку с бюллетенями. Мы обратились в МГИК (Мосгоризбирком - ред.), с этими кейсами разберутся, и есть вероятность, что все более 600 бюллетеней будут признаны недействительными... По этому случаю будут разбираться правоохранительные органы", - сообщил Массух.
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Руководитель штаба также добавил, что недавно в штаб поступил сигнал, что на участок 1403 пришел гражданин и увидел, что за членов его семьи и за него самого проголосовали. По словам Массуха, туда была отправлена мобильная группа разбора.
"Мы получаем сигналы со всех каналов, и в случае выявления какой-то девиации процедуры мы будем настаивать перед МГИКом, и они нас поддержат, об аннулировании урн целиком - а это сотни голосов добропорядочных граждан", - заключил руководитель штаба.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 30 июня.
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