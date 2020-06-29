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В Сочи исчезло озеро
Сотрудники Кавказского заповедника в Сочи обнаружили пропажу озера Малое, сообщил портал "Сочи Экспресс". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:37
новости - экология
сочи
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https://realty.ria.ru/20200622/1573300331.html
Обычные природные процессы...это так везде, какие то озёра исчезают, какие то появляются. Какие-то реки исчезают, а другие появляются. Если взять какой-то период, лет 50 и посмотреть, то за 50 лет много чего поменялось в этом плане. А уж про бОльшие периоды и говорить нечего
17
11
сочи
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573650739_0:356:1900:1425_1400x0_80_0_0_c1e1f12a09e71214c03a1edc1fde42df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, сочи

В Сочи исчезло озеро

21:03 29.06.2020 (обновлено: 22:37 29.06.2020)
16152
© Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.ШапошниковОзеро Малое, июль 2019
Озеро Малое, июль 2019
© Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошников
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники Кавказского заповедника в Сочи обнаружили пропажу озера Малое, сообщил портал "Сочи Экспресс".
Зеркало водоема практически исчезло, а основную его часть занимает смесь грязи и камней.
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Ученые утверждают, что причиной подобных изменений стали естественные природные процессы.
"Малое озеро — это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов", — приводит портал заявление директора по научной работе Кавказского заповедника Николая Ескина.
© Фото : Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.ШапошниковОзеро Малое, июнь 2020
Озеро Малое, июнь 2020
© Фото : Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошников
Озеро Малое, июнь 2020
2221158741232
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Новости - ЭкологияСочи
Популярные комментарии
Обычные природные процессы...это так везде, какие то озёра исчезают, какие то появляются. Какие-то реки исчезают, а другие появляются. Если взять какой-то период, лет 50 и посмотреть, то за 50 лет много чего поменялось в этом плане. А уж про бОльшие периоды и говорить нечего
29 июня, 21:50
Константин Е
1420001
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