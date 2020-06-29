В Сочи исчезло озеро

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники Кавказского заповедника в Сочи обнаружили пропажу озера Малое, сообщил портал "Сочи Экспресс".
Зеркало водоема практически исчезло, а основную его часть занимает смесь грязи и камней.
Ученые утверждают, что причиной подобных изменений стали естественные природные процессы.
"Малое озеро — это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов", — приводит портал заявление директора по научной работе Кавказского заповедника Николая Ескина.
© Фото : Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.ШапошниковОзеро Малое, июнь 2020
Озеро Малое, июнь 2020