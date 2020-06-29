В Сочи исчезло озеро

"Малое озеро — это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов", — приводит портал заявление директора по научной работе Кавказского заповедника Николая Ескина.