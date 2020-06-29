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В Северной Осетии возбудили дело из-за появления трещины на новом мосту
Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора подрядной организации, занимавшейся реконструкцией моста через реку Урух в Северной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:58
республика северная осетия - алания
происшествия
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республика северная осетия - алания, происшествия

В Северной Осетии возбудили дело из-за появления трещины на новом мосту

20:58 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 29 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора подрядной организации, занимавшейся реконструкцией моста через реку Урух в Северной Осетии за 566 миллионов рублей, который через несколько месяцев после торжественного открытия треснул, сообщает прокуратура региона.
В середине мая в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина показывает трещины на одной из полос моста и повреждения у края дороги. Председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев сообщал, что открытый после реконструкции в конце декабря прошлого года мост через реку Урух треснул из-за продолжительных осадков, а подрядчик ООО "Дагспецстройсервис" проведет вскрытие и укрепление участка, на котором возникла трещина, устранит все возникшие повреждения. Прокуратура тогда сообщала, что оценит работу заказчиков и строителей моста.
"В ходе надзорных мероприятий, проведенных с привлечением специалистов, выявлено несоответствие требованиям ГОСТ по физико-механическим свойствам, составу и значению коэффициента уплотнения качества асфальтобетонного покрытия моста. Генеральным директором ООО "Дагспецстройсервис" к оплате были предъявлены акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, в результате чего федеральному бюджету причинен материальный ущерб на сумму более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, добавлено в сообщении.
"По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении гендиректора подрядной организации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - отметили в прокуратуре региона.
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Республика Северная Осетия - АланияПроисшествия
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