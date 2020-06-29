В Северной Осетии возбудили дело из-за появления трещины на новом мосту

"В ходе надзорных мероприятий, проведенных с привлечением специалистов, выявлено несоответствие требованиям ГОСТ по физико-механическим свойствам, составу и значению коэффициента уплотнения качества асфальтобетонного покрытия моста. Генеральным директором ООО "Дагспецстройсервис" к оплате были предъявлены акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, в результате чего федеральному бюджету причинен материальный ущерб на сумму более 13 миллионов рублей", - говорится в сообщении.