На Ставрополье 315 семей приобрели жилье по программе "Молодая семья"

"В 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям в краевом бюджете предусмотрено 969,4 миллиона рублей, в том числе средства субсидии, поступившей из федерального бюджета – 58,1 миллиона рублей. Деньги будут распределены на 1375 молодых семей. Более 96% участников программы "Молодая семья" 2020 года уже получили свидетельства (извещения) о праве на приобретение жилья, 315 семей воспользовались предоставленной субсидией, купив собственную недвижимость", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, в Ставропольском крае с 2018 по 2019 год право на получение социальных выплат предоставлено 1754 молодым семьям, в том числе 301 многодетной семье.

Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная, в которой возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Семья, претендующая на участие в программе, должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и платежеспособной. Нуждаемость и платежеспособность семьи определяется органами местного самоуправления края по месту постоянной регистрации. Документы для участия в программе принимают ОМС круглогодично.