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На Ставрополье 315 семей приобрели жилье по программе "Молодая семья"
В Ставропольском крае 315 семей приобрели собственное жилье благодаря федеральной программе "Молодая семья", сообщает управление информполитики региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:03
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ставропольский край

На Ставрополье 315 семей приобрели жилье по программе "Молодая семья"

20:57 29.06.2020 (обновлено: 22:03 29.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Антон Денисов
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СТАВРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае 315 семей приобрели собственное жилье благодаря федеральной программе "Молодая семья", сообщает управление информполитики региона.
"В 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям в краевом бюджете предусмотрено 969,4 миллиона рублей, в том числе средства субсидии, поступившей из федерального бюджета – 58,1 миллиона рублей. Деньги будут распределены на 1375 молодых семей. Более 96% участников программы "Молодая семья" 2020 года уже получили свидетельства (извещения) о праве на приобретение жилья, 315 семей воспользовались предоставленной субсидией, купив собственную недвижимость", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, в Ставропольском крае с 2018 по 2019 год право на получение социальных выплат предоставлено 1754 молодым семьям, в том числе 301 многодетной семье.
Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная, в которой возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Семья, претендующая на участие в программе, должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и платежеспособной. Нуждаемость и платежеспособность семьи определяется органами местного самоуправления края по месту постоянной регистрации. Документы для участия в программе принимают ОМС круглогодично.
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