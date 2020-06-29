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В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing начали в понедельник тестовые полеты 737 MAX, они продлятся три дня, говорится в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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faa, boeing 737, the boeing company, сиэтл, сша, в мире

В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX

20:53 29.06.2020
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© AP Photo / Ted S. WarrenСамолет Boeing 737 MAX
Самолет Boeing 737 MAX
© AP Photo / Ted S. Warren
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing начали в понедельник тестовые полеты 737 MAX, они продлятся три дня, говорится в заявлении регулятора, поступившего в РИА Новости.
"FAA и Boeing проводят серию сертификационных полетов на этой неделе для оценки предложенных Boeing изменений в систему автоматического контроля полета на 737 MAX. Самолет вылетел с аэродрома Boeing в Сиэтле сегодня в 9.55 по Тихоокеанскому времени (19.55 мск) для первого раунда испытаний. Как ожидается, полет продлится несколько часов. Мы ожидаем, что сертификационные полеты продлятся примерно три дня", - говорится в сообщении.
Самолет Boeing 737 Max
11 марта, 07:28
СМИ оценило потери Boeing из-за проблем с 737 Max
В ходе полетов будут проверены маневрирование и процедуры реагирования на нештатную ситуацию на предмет их соответствия стандартам регулятора.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.
В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Самолет Boeing-737 Max
22 февраля, 02:55
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
2410216
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FAABoeing 737The Boeing CompanyСиэтлСШАВ мире
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