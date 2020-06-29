В нацпарке "Угра" открыли новую военно-экологическую туристическую тропу

БЕЛЯЕВО (Калужская обл), 29 июн - РИА Новости. Новая туристическая тропа по местам боев Великой Отечественной войны в районе реки Угра открыта в одноименном национальном парке, сообщила журналистам заместитель главы Новая туристическая тропа по местам боев Великой Отечественной войны в районе реки Угра открыта в одноименном национальном парке, сообщила журналистам заместитель главы Минприроды Елена Панова на торжественном открытии тропы.

"Сохранить память о подвиге воинов для будущих поколений - задача номер один для каждого патриота своей страны, поэтому при создании новых маршрутов "Угры" акцент был на военно-мемориальные тропы. Одну из них - "Командный пункт Западного фронта" - мы осмотрели сегодня", - сказала Панова.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды, тропу можно посетить на авто и велосипеде. Водные туристы могут воспользоваться охраняемым кемпингом, взять напрокат велосипеды и также посетить тропу. Посетители смогут увидеть подлинные траншеи военного времени, участок восстановленной колейной автодороги, землянку, блиндаж и военную технику.

Специалисты нацпарка добавили, что протяженность велосипедного маршрута от реки до военных объектов составляет 8,5 километра.

Как уточнили в Минприроды, в 2020 году планировалось открыть 12 троп, однако из-за пандемии планы могут быть скорректированы.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что подобные экологические проекты значимы и для патриотического воспитания молодежи. "Важно, чтобы в год 75-летия Победы мы увидели, что это не только красивая природа, но и наша глубокая и трагическая история. Земля калужская обильно полита кровью. Мы должны сохранить память обо всех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли воспользоваться всем этим", - отметил он.