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Калужская область
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В нацпарке "Угра" открыли новую военно-экологическую туристическую тропу
Новая туристическая тропа по местам боев Великой Отечественной войны в районе реки Угра открыта в одноименном национальном парке, сообщила журналистам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:53
калужская область
владислав шапша
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
калужская область
общество
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353
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владислав шапша, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), калужская область, общество

В нацпарке "Угра" открыли новую военно-экологическую туристическую тропу

20:53 29.06.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортВолонтеры создали натурную композицию в национальном парка "Угра"
Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка Угра
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
БЕЛЯЕВО (Калужская обл), 29 июн - РИА Новости. Новая туристическая тропа по местам боев Великой Отечественной войны в районе реки Угра открыта в одноименном национальном парке, сообщила журналистам заместитель главы Минприроды Елена Панова на торжественном открытии тропы.
"Сохранить память о подвиге воинов для будущих поколений - задача номер один для каждого патриота своей страны, поэтому при создании новых маршрутов "Угры" акцент был на военно-мемориальные тропы. Одну из них - "Командный пункт Западного фронта" - мы осмотрели сегодня", - сказала Панова.
Как уточнили в пресс-службе Минприроды, тропу можно посетить на авто и велосипеде. Водные туристы могут воспользоваться охраняемым кемпингом, взять напрокат велосипеды и также посетить тропу. Посетители смогут увидеть подлинные траншеи военного времени, участок восстановленной колейной автодороги, землянку, блиндаж и военную технику.
Специалисты нацпарка добавили, что протяженность велосипедного маршрута от реки до военных объектов составляет 8,5 километра.
Как уточнили в Минприроды, в 2020 году планировалось открыть 12 троп, однако из-за пандемии планы могут быть скорректированы.
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Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что подобные экологические проекты значимы и для патриотического воспитания молодежи. "Важно, чтобы в год 75-летия Победы мы увидели, что это не только красивая природа, но и наша глубокая и трагическая история. Земля калужская обильно полита кровью. Мы должны сохранить память обо всех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли воспользоваться всем этим", - отметил он.
По данным правительства области, на создание инфраструктуры, которая позволит значительно увеличить число туристов в парке без ущерба природе, из федерального бюджета в 2020 году было выделено около 34 миллионов рублей. Экопотенциал данной территории – 120 тысяч туристов в год - сейчас реализован только наполовину.
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Калужская областьВладислав ШапшаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Калужская областьОбщество
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