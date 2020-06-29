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В Польше помещения трех министерств затопило из-за сильного ливня
Сильный дождь затопил помещения трех министерств в польской столице Варшаве, сообщил журналистам представитель Мазовецкого коменданта государственной пожарной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:50
2020-06-29T20:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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польша, варшава, в мире
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости.
Сильный дождь затопил помещения трех министерств в польской столице Варшаве
, сообщил журналистам представитель Мазовецкого коменданта государственной пожарной стражи младший бригадир Кароль Кежковский.
"В связи с прохождением грозового фронта через Мазовецкое воеводство пожарные зафиксировали наибольшее количество происшествий в Варшаве – 180", - рассказал представитель пожарной службы.
По его данным, в результате ливня в Варшаве были затоплены, среди прочего, помещения министерства семьи, труда и социальной политики, министерства внутренних дел и администрации, а также министерства окружающей среды.
Большинство происшествий, связанных с ливнем, касаются столичных районов Мокотув, Воля, Средместье и Жолибож.
По словам Кежковского, пожарные продолжают получать вызовы, в основном касающиеся затопленных улиц, подвалов и подземных гаражей.
В частности, затопленной оказалась трасса Лазенковская в районе Торвара, улица Груецкая и Вислострада. Под водой оказалась площадь Трех Крестов.
Варшавский метрополитен сообщает, что из-за ливня закрыта станция метро "Ратуш Арсенал". На ней не останавливаются поезда.