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В Польше помещения трех министерств затопило из-за сильного ливня
Сильный дождь затопил помещения трех министерств в польской столице Варшаве, сообщил журналистам представитель Мазовецкого коменданта государственной пожарной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:50
польша
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РИА Новости
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353
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польша, варшава, в мире

В Польше помещения трех министерств затопило из-за сильного ливня

20:50 29.06.2020
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© Фото : Komenda Główna Państwowej Straży PożarnejПоследствия сильного дождя в Польше
Последствия сильного дождя в Польше
© Фото : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Последствия сильного дождя в Польше
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Сильный дождь затопил помещения трех министерств в польской столице Варшаве, сообщил журналистам представитель Мазовецкого коменданта государственной пожарной стражи младший бригадир Кароль Кежковский.
"В связи с прохождением грозового фронта через Мазовецкое воеводство пожарные зафиксировали наибольшее количество происшествий в Варшаве – 180", - рассказал представитель пожарной службы.
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По его данным, в результате ливня в Варшаве были затоплены, среди прочего, помещения министерства семьи, труда и социальной политики, министерства внутренних дел и администрации, а также министерства окружающей среды.
Большинство происшествий, связанных с ливнем, касаются столичных районов Мокотув, Воля, Средместье и Жолибож.
По словам Кежковского, пожарные продолжают получать вызовы, в основном касающиеся затопленных улиц, подвалов и подземных гаражей.
В частности, затопленной оказалась трасса Лазенковская в районе Торвара, улица Груецкая и Вислострада. Под водой оказалась площадь Трех Крестов.
Варшавский метрополитен сообщает, что из-за ливня закрыта станция метро "Ратуш Арсенал". На ней не останавливаются поезда.
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