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Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны
Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами страны, распространяясь на все, что может негативно повлиять на его исторически... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:45
абдель фаттах ас-сиси
ливия
египет
эфиопия
в мире
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абдель фаттах ас-сиси, ливия, египет, эфиопия, в мире

Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны

20:45 29.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КАИР, 29 июн – РИА Новости. Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами страны, распространяясь на все, что может негативно повлиять на его исторически права, заявил в понедельник глава этой арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, ранее заявлявший о возможности военной помощи ливийцам.
"Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами Египта, а распростирается на все точки, которые могут негативно повлиять на исторические права Египта", - заявил египетский президент в ходе своего выступления.
Боец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
24 июня, 12:09
Народ Ливии попросит Египет о помощи
По словам ас-Сиси, Каир старается "предвосхищать масштабы вызовов, которые могут привести к реальным угрозам, требующих их решительного разрешения, чтобы сохранить безопасность и стабильность Египта".
Каир сейчас столкнулся сразу с несколькими региональными вызовами, связанными с обострившейся ситуацией в соседней Ливии и окончанием строительства в Эфиопии ГЭС "Возрождение", которая как считают в находящемся ниже по течению Египте может привести к засухе в стране.
Президент ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
20 июня, 01:11
Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
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Абдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетЭфиопияВ мире
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