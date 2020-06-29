Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске

"Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы, очевидно, не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками", — заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг, отвечая на вопрос, почему ее нельзя увидеть в маске.