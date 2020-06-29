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Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что придерживается рекомендаций медиков и надевает маску, когда в этом есть необходимость, например во время походов в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:59
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире

Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске

20:36 29.06.2020 (обновлено: 23:59 29.06.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что придерживается рекомендаций медиков и надевает маску, когда в этом есть необходимость, например во время походов в магазин.

"Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы, очевидно, не встречаемся. В противном случае вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и куда я иду за покупками", — заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг, отвечая на вопрос, почему ее нельзя увидеть в маске.

Она добавила, что, "конечно", соблюдает предписания Института Роберта Коха, входящего в Минздрав и следящего за эпидемиологической ситуацией. "Будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске", — добавила канцлер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнгела МеркельГерманияВ мире
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