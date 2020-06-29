Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573650133.html
Число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 24 тысячи
Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 637 за сутки и достигло к вечеру понедельника 24 276, один пациент скончался, число... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663594_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d034c0811085b6194b9ddcb852c86f23.jpg
https://ria.ru/20200629/1573646963.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663594_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d034c0811085b6194b9ddcb852c86f23.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663594_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_662f36c2cfc674d6815eb20ae3b70504.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663594_617:0:2665:2048_1400x0_80_0_0_f74b9ac285f6db00ff4c530894149440.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Израиле превысило 24 тысячи

20:26 29.06.2020
707
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 637 за сутки и достигло к вечеру понедельника 24 276, один пациент скончался, число жертв достигло 319, сообщил минздрав.
По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6768 человек, 43 пациента в тяжелом состоянии, из них 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 189 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Вчера, 18:58Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
231401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 200
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель заявила о беспрецедентных экономических вызовах из-за пандемии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске
Город Кано, Нигерия
Власти Нигерии разрешат с 1 июля перемещения между штатами
Последствия сильного дождя в Польше
В Польше помещения трех министерств затопило из-за сильного ливня
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области умер пациент с коронавирусом
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Президент Египта призвал предвосхищать вызовы стабильности страны
Самолет Boeing 737 MAX
В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX
Антон Котяков
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать вопрос применения технологий на рынке труда
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК призвал решить проблему расследования смерти россиян в Турции
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
В Израиле допустили перенос аннексии Западного берега из-за COVID-19
Автомобиль следственного комитета
В Северной Осетии возбудили дело из-за появления трещины на новом мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния