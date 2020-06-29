Меркель заявила о беспрецедентных экономических вызовах из-за пандемии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч

БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала беспрецедентными экономические вызовы, стоящие перед Евросоюзом из-за пандемии коронавируса , также она отметила необходимость для ЕС стать "более суверенным" в сфере цифровых технологий.

"Мы живем в серьезные времена. Условия, которые у нас были ранее, были относительно предсказуемые и легкие в сравнении с теми вызовами, что стоят перед нами сегодня. Это, с одной стороны, пандемия как таковая, с другой стороны, это связанные с ней экономические вызовы, которых не было десятилетиями, а возможно, никогда", - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг под Берлином

По ее словам, Германия и Франция надеются "в ближайшие недели сыграть такую роль, которая подчеркнет, что Европа - это наше будущее". Меркель добавила, что страны будут работать над тем, чтобы "Европа хорошо и в здравии пробивалась сквозь кризис, который будет еще долго негативно влиять на нас".

Меркель подчеркнула, что единение Германии и Франции имеет позитивное влияние для Европы, это, по ее словам, может придать позитивный импульс для развития ЕС, учитывая предстоящее с 1 июля председательство Германии в союзе.

Она напомнила про инициативу Берлина и Парижа о фонде по экономическому восстановлению Евросоюза. "Надеюсь, что мы сможем найти решение, хотя путь предстоит еще долгий", - заявила она.

Меркель подчеркнула, что "мир после пандемии будет другим". В этой связи она обратила внимание на необходимость достижения климатических целей Евросоюза, имея в виду "климатический нейтралитет" союза.

"Мы должны в цифровизации стать более суверенными. Мы должны говорить об этом, что значит цифровой суверенитет, мы не можем все делать сами, но должны решить, что мы можем решить сами", - заявила она.

Меркель добавила, что обсудила с Макроном Ливию и ситуацию на Западных Балканах.