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Меркель заявила о беспрецедентных экономических вызовах из-за пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала беспрецедентными экономические вызовы, стоящие перед Евросоюзом из-за пандемии коронавируса, также она отметила необходимость РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
евросоюз
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, франция, германия, париж, берлин (город), в мире

Меркель заявила о беспрецедентных экономических вызовах из-за пандемии

20:22 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала беспрецедентными экономические вызовы, стоящие перед Евросоюзом из-за пандемии коронавируса, также она отметила необходимость для ЕС стать "более суверенным" в сфере цифровых технологий.
"Мы живем в серьезные времена. Условия, которые у нас были ранее, были относительно предсказуемые и легкие в сравнении с теми вызовами, что стоят перед нами сегодня. Это, с одной стороны, пандемия как таковая, с другой стороны, это связанные с ней экономические вызовы, которых не было десятилетиями, а возможно, никогда", - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в замке Мезеберг под Берлином.
По ее словам, Германия и Франция надеются "в ближайшие недели сыграть такую роль, которая подчеркнет, что Европа - это наше будущее". Меркель добавила, что страны будут работать над тем, чтобы "Европа хорошо и в здравии пробивалась сквозь кризис, который будет еще долго негативно влиять на нас".
Меркель подчеркнула, что единение Германии и Франции имеет позитивное влияние для Европы, это, по ее словам, может придать позитивный импульс для развития ЕС, учитывая предстоящее с 1 июля председательство Германии в союзе.
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Она напомнила про инициативу Берлина и Парижа о фонде по экономическому восстановлению Евросоюза. "Надеюсь, что мы сможем найти решение, хотя путь предстоит еще долгий", - заявила она.
Меркель подчеркнула, что "мир после пандемии будет другим". В этой связи она обратила внимание на необходимость достижения климатических целей Евросоюза, имея в виду "климатический нейтралитет" союза.
"Мы должны в цифровизации стать более суверенными. Мы должны говорить об этом, что значит цифровой суверенитет, мы не можем все делать сами, но должны решить, что мы можем решить сами", - заявила она.
Меркель добавила, что обсудила с Макроном Ливию и ситуацию на Западных Балканах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияПарижБерлин (город)В мире
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