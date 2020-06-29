Мишустин поручил проработать вопрос применения технологий на рынке труда

Он поинтересовался у главы Минтруда, какие процессы в этой сфере можно упростить для граждан путём перевода в цифровую форму. Глава кабмина подчеркнул, что особенно важно посмотреть возможность применения таких технологий при внедрении гибких форм занятости. Он отметил, что сейчас это было бы очень эффективно, учитывая открывшиеся возможности, поскольку эти формы занятости именно в последнее время очень сильно развились.