Мишустин поручил проработать вопрос применения технологий на рынке труда

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил Минтруд и Минкомсвязь проработать вопрос о расширении использования цифровых технологий при внедрении гибких форм занятости и представить соответствующие предложения.
Премьер в понедельник провёл совещание о ситуации на рынке труда, стенограмма встречи опубликована на сайте кабмина.
"Я бы здесь считал важным попросить вас вместе с коллегами из министерства цифрового развития представить предложения о расширении использования информационно-коммуникационных технологий при гибких формах занятости и, в частности, проработать вопросы таких новых форм... Прошу вас такое поручение принять и доложить об исполнении в ближайшее время", - сказал Мишустин, обращаясь к министру труда Антону Котякову.
Он поинтересовался у главы Минтруда, какие процессы в этой сфере можно упростить для граждан путём перевода в цифровую форму. Глава кабмина подчеркнул, что особенно важно посмотреть возможность применения таких технологий при внедрении гибких форм занятости. Он отметил, что сейчас это было бы очень эффективно, учитывая открывшиеся возможности, поскольку эти формы занятости именно в последнее время очень сильно развились.
"Я хочу обратить внимание ваше и коллег, которые присутствуют, на то, что современные формы, связанные с цифровизацией, позволяют очень эффективно построить эту работу. Это и специальные интерфейсы, или API-приложения. Многие цифровые платформы сейчас такие приложения используют, которые в зависимости от района, региона или от профессии человека дают ему возможность найти работу очень быстро", - уточнил Мишустин.
Он отметил, что сейчас этими возможностями пользуются самозанятые граждане, которые соответствующим образом регистрируются. Им доступна информация обо всех компаниях, банках, предлагающих как свои услуги, так и новые формы работы, пояснил глава кабмина.