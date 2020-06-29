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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573649773.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 200
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 968, за сутки инфекция выявлена еще у 544 человек, всего в стране умерли 206 человек РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 200

20:16 29.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевСотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 29 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 968, за сутки инфекция выявлена еще у 544 человек, всего в стране умерли 206 человек с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 544 случая заражения коронавирусом, 3423 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 968 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 9 368 человек вылечились, 206 скончались , 7 393 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в стране было проведено 475 525 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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