Число жертв коронавируса в Азербайджане превысило 200

"В Азербайджане выявлены еще 544 случая заражения коронавирусом, 3423 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 16 968 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 9 368 человек вылечились, 206 скончались , 7 393 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.