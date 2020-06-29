Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Минтруда Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что четверть безработных потеряли работу во время пандемии, 47% не работали длительное время или не работали по найму вообще.

По словам министра, наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается в Чечне, Туве, Ингушетии. Самая благоприятная обстановка в сфера занятости - на Сахалине , в Липецкой и Тамбовской областях.

"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.

Анализ имеющихся на рынке труда вакансий показывает, что больше всего позиций открыто в производственном секторе, отметил министр. Он уточнил, что на сегодняшний день на портале "Работа в России" размещено 406 тысяч вакансий из этой отрасли, а количество соискателей в этой сфере составляет 140 тысяч человек.

Второй по численности вакансий является отрасль строительства - почти 150 тысяч вакансий, на которые претендуют порядка 120 тысяч безработных. Третья по численности вакансий область – это здравоохранение. В этой отрасли открыты вакансии для 110 тысяч граждан, но общее число соискателей составляет на сегодняшний день 99 тысяч человек, добавил министр.

По словам Котякова, сопоставление структуры безработицы и имеющихся вакансий показало определённые тренды и проблемы. В частности, речь идет о разнице в зарплатных ожиданиях и рыночном предложении: в производстве и строительстве работодатели предлагают на 15-25% меньше, чем хотели бы получать работники. Он также отметил несоответствие навыков безработных востребованным компетенциям.