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Власти Нигерии разрешат с 1 июля перемещения между штатами
Нигерия снимет введенные на фоне ситуации с коронавирусом ограничения на перемещения между штатами с 1 июля, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мохаммаду бухари
коронавирусы
воз
нигерия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, мохаммаду бухари, коронавирусы, воз, нигерия, в мире

Власти Нигерии разрешат с 1 июля перемещения между штатами

20:12 29.06.2020
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© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нигерия снимет введенные на фоне ситуации с коронавирусом ограничения на перемещения между штатами с 1 июля, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на заявление представителя рабочей группы для борьбы с COVID-19.
Отмечается, что передвигаться можно будет в любое время, кроме комендантского часа, который действует с 22.00 до 04.00.
"Разрешаются перемещения через границы штатов за исключением времени комендантского часа, начиная с 1 июля 2020 года", - приводит газета слова председателя рабочей группы Босса Мустафы.
Ранее сообщалось, что власти Нигерии с 4 мая начнут поэтапное снятие ограничительных мер, однако тогда президент страны Мохаммаду Бухари сообщил, что ряд ограничений, включая комендантский час и запрет на перемещения между штатами без особой необходимости, сохранится.
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Вчера, 18:58Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
По последним данным, в Нигерии зафиксированы 24,5 тысячи случаев COVID-19., от заболевания скончались 565 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мохаммаду БухариКоронавирусыВОЗНигерияВ мире
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