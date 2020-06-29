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Глава Минтруда заявил о создании цифровой витрины стажировок
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России будет создана цифровая витрина стажировок для молодых специалистов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:01
антон котяков
федерация независимых профсоюзов россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
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антон котяков, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Глава Минтруда заявил о создании цифровой витрины стажировок

20:01 29.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России будет создана цифровая витрина стажировок для молодых специалистов.
"Для повышения эффективности трудоустройства молодых специалистов создаётся цифровая витрина стажировок и практик на базе портала "Работа в России", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте кабмина.
По его словам, сервис объединит работодателей, готовых организовать практику, и учащихся, что позволит учащимся выбрать стажировку и оформить отношения с работодателями в электронном виде на данном портале.
Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России предлагает дать выпускникам право на годичную стажировку с субсидированием зарплаты государством, чтобы стимулировать работодателей брать их на работу.
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В ФНПР отметили, что работодатели опасаются брать на работу выпускников учебных заведений, так как молодым специалистам на первом рабочем месте нельзя устанавливать испытательный срок. Если выпускник не будет мотивирован на профессиональное развитие, с его увольнением "придется повозиться".
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Антон КотяковФедерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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