Глава Минтруда заявил о создании цифровой витрины стажировок

"Для повышения эффективности трудоустройства молодых специалистов создаётся цифровая витрина стажировок и практик на базе портала "Работа в России", - сказал министр, слова которого приводятся на сайте кабмина.

По его словам, сервис объединит работодателей, готовых организовать практику, и учащихся, что позволит учащимся выбрать стажировку и оформить отношения с работодателями в электронном виде на данном портале.