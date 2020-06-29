В Саратове задержали пьяного мужчину с учебной гранатой

"Сотрудниками полиции на улице Международная задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1980 года рождения. У него изъят предмет с признаками коррозии, по предварительной информации - учебная граната. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.