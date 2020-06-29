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В Саратове задержали пьяного мужчину с учебной гранатой
Полицейские в понедельник на улице в Саратове задержали пьяного мужчину, у которого изъяли, предварительно, учебную гранату с признаками коррозии, сообщила РИА... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:00
саратов
происшествия
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саратов, происшествия

В Саратове задержали пьяного мужчину с учебной гранатой

19:59 29.06.2020 (обновлено: 20:00 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские в понедельник на улице в Саратове задержали пьяного мужчину, у которого изъяли, предварительно, учебную гранату с признаками коррозии, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
"Сотрудниками полиции на улице Международная задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1980 года рождения. У него изъят предмет с признаками коррозии, по предварительной информации - учебная граната. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.
По данным портала "ЧП Саратов", в понедельник в районе школы №108 мужчина бросил на трамвайную остановку предмет, похожий на гранату, после чего это место оцепили правоохранительные органы.
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