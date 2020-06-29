https://ria.ru/20200629/1573648738.html
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред России в ООН Василий Небензя разъяснил, почему Москва вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:05
2020-06-29T23:40
война в сирии
россия
война в сирии
антониу гутерреш
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
оон
сша
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https://ria.ru/20200629/1573645994.html
Aleksandr63s
Давно пора было это сделать. ...это звучит как ...дать (некоторым) леща! И забыть про их существование ( в этом вопросе.) А воспринимать их действия и высказывания как врага! С последующими к ним, жёстким методам воздействия.
156
Сергей Алексеев
Небензинг-деконфликтинг.
117
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россия
сирия
сша
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, антониу гутерреш, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире
ООН, 29 июн — РИА Новости.
Постпред России в ООН Василий Небензя
разъяснил, почему Москва
вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии
.
"Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось", — сказал дипломат.
Как ранее заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия 23 июня проинформировала организацию о том, что больше не участвует в работе механизма.
Россия неоднократно критиковала механизм деконфликтинга. Как указывал Небензя, его часто использовали для дезинформации. Так, нередко объекты, которые определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами.
Кроме того, постпред указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были там находиться.
Как напомнил Небензя, осенью 2019 года в ООН создали комиссию по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии.
Тогда страны Запада обвинили в них Россию и сирийские власти.
Постпред на пресс-конференции представил фотографии, которые доказывали ложность обвинений в адрес России, но свидетельства проигнорировали.
По его словам, министерство обороны провело собственное расследование и подтвердило, что некоторые из объектов, упоминаемых комиссией, не подвергались ударам.