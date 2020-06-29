Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото

Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб

ООН, 29 июн — РИА Новости. Постпред России в Постпред России в ООН Василий Небензя разъяснил, почему Москва вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии

"Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось", — сказал дипломат.

Как ранее заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия 23 июня проинформировала организацию о том, что больше не участвует в работе механизма.

Россия неоднократно критиковала механизм деконфликтинга. Как указывал Небензя, его часто использовали для дезинформации. Так, нередко объекты, которые определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами.

Кроме того, постпред указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были там находиться.

Как напомнил Небензя, осенью 2019 года в ООН создали комиссию по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии.

Тогда страны Запада обвинили в них Россию и сирийские власти.

Постпред на пресс-конференции представил фотографии, которые доказывали ложность обвинений в адрес России, но свидетельства проигнорировали.