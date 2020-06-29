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Война в Сирии
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Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред России в ООН Василий Небензя разъяснил, почему Москва вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T23:40
война в сирии
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Давно пора было это сделать. ...это звучит как ...дать (некоторым) леща! И забыть про их существование ( в этом вопросе.) А воспринимать их действия и высказывания как врага! С последующими к ним, жёстким методам воздействия.
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Небензинг-деконфликтинг.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, война в сирии, антониу гутерреш, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире

Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

22:05 29.06.2020 (обновлено: 23:40 29.06.2020)
62249
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
ООН, 29 июн — РИА Новости. Постпред России в ООН Василий Небензя разъяснил, почему Москва вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии.
"Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось", — сказал дипломат.
Как ранее заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, Россия 23 июня проинформировала организацию о том, что больше не участвует в работе механизма.
Россия неоднократно критиковала механизм деконфликтинга. Как указывал Небензя, его часто использовали для дезинформации. Так, нередко объекты, которые определялись как гуманитарные, на деле использовались террористами.
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Кроме того, постпред указывал на несоответствие координат, указанных ООН, и объектов, которые должны были там находиться.
Как напомнил Небензя, осенью 2019 года в ООН создали комиссию по расследованию ударов по объектам гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии.
Тогда страны Запада обвинили в них Россию и сирийские власти.
Постпред на пресс-конференции представил фотографии, которые доказывали ложность обвинений в адрес России, но свидетельства проигнорировали.
По его словам, министерство обороны провело собственное расследование и подтвердило, что некоторые из объектов, упоминаемых комиссией, не подвергались ударам.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииРоссияВойна в СирииАнтониу ГутеррешВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Давно пора было это сделать. ...это звучит как ...дать (некоторым) леща! И забыть про их существование ( в этом вопросе.) А воспринимать их действия и высказывания как врага! С последующими к ним, жёстким методам воздействия.
29 июня, 20:54
Aleksandr63s
14840004
Небензинг-деконфликтинг.
29 июня, 21:08
Сергей Алексеев
7720596
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